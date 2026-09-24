به گزارش خبرنگار مهر، شبکههای مختلف سیما در روزهای پنجشنبه و جمعه (۲ و ۳ مهر) میزبان فیلمهای سینمایی و تلویزیونی متنوعی چون «پرواز در شب»، «آسمان غرب»، «ضد گلوله»، «صیاد»، «منگرو» و «ویلاییها» خواهند بود. در این گزارش به معرفی و بررسی این آثار میپردازیم.
«پرواز در شب» و حماسه مقاومت گردان کمیل
فیلم سینمایی و ماندگار «پرواز در شب» در ژانر دفاع مقدس، محصول سال ۱۳۶۵ به کارگردانی زندهیاد رسول ملاقلیپور، پنجشنبه ۲ مهر ساعت ۲۴ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان این فیلم با هنرنمایی زندهیاد فرجالله سلحشور، علی یعقوبزاده، تاجبخش فنائیان و جعفر دهقان آمده است: گردان کمیل به فرماندهی مهدی نریمان برای یک عملیات ایذایی به خطوط دشمن یورش میبرند، اما آتش سنگین دشمن آنها را ناگزیر به پناه گرفتن در یک کانال میکند. با از کار افتادن تنها وسیله ارتباطی گردان، شرایط سختتر شده و آب و آذوقه جیرهبندی میشود. در این وضعیت، گروهی چهار نفره برای گزارش شرایط مأمور عبور از خطوط دشمن میشوند که در این مصاف نابرابر سه نفر به شهادت میرسند و تنها حمید نوجوانی آبدیده در جنگ، خود را به قرارگاه میرساند.
«پرواز در شب» یکی از آثار جریانساز سینمای دفاع مقدس است که در پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت لوح زرین «بهترین فیلم» شد. این اثر جایگاه رسول ملاقلیپور را به عنوان یکی از مهمترین فیلمسازان سینمای جنگ تثبیت کرد.
«آسمان غرب» و پرواز شجاعانه بر فراز آتش و خون
فیلم سینمایی «آسمان غرب» در ژانر اکشن و دفاع مقدس، محصول سال ۱۴۰۲ به کارگردانی محمد عسگری، بامداد جمعه ۳ مهر ساعت ۰۰:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با هنرنمایی میلاد کیمرام، امیرحسین آرمان، نادر فلاح و آرمین رحیمیان آمده است: داستان در روزهای پرالتهاب ابتدایی جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ روایت میشود؛ زمانی که ارتش در دوران ریاستجمهوری بنیصدر در حال عقبنشینی از برخی مواضع دفاعی است. در میانه این بحران، خلبانان شجاع هوانیروز به فرماندهی شهید علیاکبر شیرودی داوطلبانه وارد میدان نبرد میشوند و با رشادت و ابتکار عمل خیرهکننده خود، سدی مستحکم در برابر ماشین جنگی دشمن بعثی ایجاد میکنند.
«آسمان غرب» روایتی حماسی با پروداکشن عظیم نظامی است که در چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر توانست سیمرغ بلورین بهترین جلوههای ویژه میدانی را از آن خود کند.
«ضد گلوله» و فرار از مرگ به سوی دردسرهای خط مقدم
فیلم سینمایی کمدی «ضد گلوله» محصول سال ۱۳۹۰ به کارگردانی مصطفی کیایی، پنجشنبه ۲ مهر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم با نقشآفرینی مهدی هاشمی، مسعود کرامتی، ژاله صامتی، محسن کیایی و سعید آقاخانی آمده است: در اواسط دهه ۶۰، مردی میانسال به نام سلیم که مشغول تکثیر نوارهای موسیقی و فیلمهای ویدئویی است، متوجه میشود توموری در سر دارد و تنها 2 ماه دیگر زنده میماند. او که تحت تعقیب مأموران کمیته نیز است، تصمیم میگیرد به جبهه برود تا با شهادتش، افتخار و حقوقی را نصیب خانوادهاش کند. او مدام خود را در معرض تیر و تفنگ قرار میدهد، اما دست تقدیر او را به انسانی ضدگلوله تبدیل میکند.
این فیلم دومین ساخته سینمایی مصطفی کیایی است که در سیامین دوره جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و دیپلم افتخار بهترین فیلم را کسب کند.
«صیاد» و صلابت یک فرمانده در دل طوفانهای جنگ و سیاست
فیلم سینمایی «صیاد» اثری در ژانر دفاع مقدس و زندگینامهای به کارگردانی جواد افشار، جمعه ۳ مهر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با هنرنمایی علی سرابی، هومن برقنورد، مارال بنیآدم و نادر سلیمانی آمده است: داستان، برشی حساس از زندگی و فعالیتهای نظامی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی فرمانده برجسته نیروی زمینی ارتش در دوران جنگ تحمیلی را به تصویر میکشد. در روزهای اوج نبرد، او بهطور همزمان با بحرانهای درهمتنیده داخلی و خارجی روبهرو میشود و باید در میانه میدان جنگ، ضمن مدیریت فشارهای سنگین سیاسی، تصمیمهای حیاتی اتخاذ کند.
«صیاد» اثری در گونه سینمای پرتره است که به اتاقهای فرماندهی و چالشهای مدیریتی یک فرمانده ارشد میپردازد و از حضور بازیگران شناختهشده تئاتر برای بازآفرینی شخصیتهای تاریخی بهره برده است.
«منگرو» و طنین عدالتخواهی در دادگاه ناتینگ هیل
فیلم سینمایی درام و تاریخی «منگرو» (Mangrove) محصول سال ۲۰۲۰ بریتانیا به کارگردانی استیو مککویین، جمعه ۳ مهر ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی شان پارکز و لتیتیا رایت آمده است: در سال ۱۹۷۱، فرانک کرشلو رستورانی به نام «منگرو» را در لندن اداره میکند که پاتوق مهاجران است. نیروهای پلیس محلی با انگیزههای نژادپرستانه به رستوران یورش برده و خساراتی به بار میآورند. جامعه رنگینپوستان تجمع اعتراضی برگزار میکنند که با سرکوب خشن پلیس مواجه میشود. در نهایت برای ۹ نفر از دستگیرشدگان دادگاهی جنجالی تشکیل شده و به اغتشاش متهم میشوند.
این فیلم نامزد دریافت جوایز متعددی در بفتا شد. «منگرو» در وبسایت راتن تومیتوز (Rotten Tomatoes) امتیاز فوقالعاده ۹۹ درصد و در سایت آیامدیبی نمره ۷.۳ را به دست آورده است.
در آرای منتقدان راتن تومیتوز درباره این فیلم آمده است: «منگرو با نقشآفرینیهای قدرتمند و کارگردانی مسلط استیو مککویین، کیفرخواستی کوبنده علیه نژادپرستی نهادینه شده است.»
«ویلاییها» و راویان خاموشِ انتظار در پشت جبههها
فیلم سینمایی «ویلاییها» محصول سال ۱۳۹۵ به کارگردانی منیر قیدی، جمعه ۳ مهر ساعت ۲۴ از شبکه افق پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان و ثریا قاسمی آمده است: داستان در سال ۱۳۶۵ میگذرد و روایتگر زندگی پرالتهاب خانوادههای فرماندهان سپاه و ارتش در یک مجتمع مسکونی در نزدیکی خط مقدم است. عزیز زنی ۵۰ ساله است که همراه با نوههایش وارد این مجموعه میشود. در این میان، ورود الیاس راننده جوان بسیجی، موجی از دلهره را به همراه دارد چرا که معمولاً حامل خبر شهادت یکی از فرماندهان است. تقابل عزیز با عروسش سیما که قصد دارد بچهها را به خارج ببرد، ماجراهای فیلم را رقم میزند.
«ویلاییها» که زاویه دیدی زنانه به جنگ دارد، در سیوپنجین جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن و جایزه استعداد درخشان را از آن خود کند.
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