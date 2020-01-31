نشست تبیین جهان مقاومت پس از شهادت سردار سلیمانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سلسله نشست‌های اصحاب علوم انسانی در باب فهم و تبیین جهان مقاومت پس از شهادت سردار سلیمانی با عنوان عقل سرخ برگزار می‌شود.

نشست نخست با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، غلامرضا جمشیدیها، مهدی حسین زاده یزدی، شهلا باقری، محسن صبوریان و حجت الاسلام محمد دادسرشت برپا می‌شود.

سخنرانان این نشست به ترتیب درباره تکون امت اسلامی، شهادت سردار سلیمانی و جهانی شدن انقلاب اسلامی ایران، عقلانیت انتقام سخت، مکتب سلیمانی، شهادت سردار سلیمانی و آخرالزمانی شدن جامعه و خوانشی از وحدت در مکتب سردار صحبت می‌کنند.

نشست یادشده دوشنبه ۱۴ بهمن ماه از ساعت ۱۰ تا ١۴ در تالار شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است.