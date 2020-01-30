فضای شهری اصفهان برای تبلیغات انتخاباتی آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیری در دومین جلسه ستاد ساماندهی تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرداری اصفهان افزود: آنچه مهم است حضور و مشارکت مردم در انتخابات است و در این زمینه قطعاً شهرداری اصفهان همگام با سایر ارگانها و سازمانهای شهر در جهت حضور حداکثری مردم در انتخابات فعالیت می نمایند.

وی ادامه داد: طبیعی است که برگزاری انتخابات سالم به همیاری و همدلی همه مردم، مسئولان و دستگاه‌های مرتبط وابسته است و در این ارتباط شهرداری اصفهان وظیفه دارد مکانهایی را برای تبلیغات کاندیداها آماده نماید.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهانگفت: بر اساس قانون یکسری وظایف بر عهده شهرداری اصفهان قرار گرفته است که می بایست در چهار چوب این وظایف حرکت نمود.

امیری تصریح کرد: یکی از وظایف؛ ایجاد بستر و فضای مناسب در سطح شهر به جهت تبلیغات انتخاباتی است که در این راستا باید از ظرفیتهای موجود و محل های مجاز شناسایی شده در مناطق ۱۵ گانه استفاده نمود.

امیری با بیان اینکه شهرداری اصفهان فضای شهری را جهت انتخابات پرشور و سالم فراهم خواهد کرد بیان کرد: ضوابط تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به صورت دقیق و کامل در قوانین و دستورالعمل های اعلام شده مشخص شده است.

وی با اشاره به زمان شروع انتخابات گفت: تبلیغات انتخاباتی از ۲۴ بهمن ماه آغاز می گردد و تا ۳۰ اسفند ماه ادامه خواهد داشت در همین ارتباط با در نظر گرفتن مکانهایی مناسب، کلیه فضا سازی های لازم تا قبل از شروع زمان تبلیغات در سطح شهر نصب خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: شهراری اصفهان برای ایجاد فضایی پرشور و سالم به غیر از پایه های تبلیغاتی ثابت موجود در شهر با تهیه و نصب بیش از ۶۵۰۰ پنل اختصاصی تبلیغات انتخاباتی، سعی در حفظ اموال عمومی و زیبایی بصری شهر داشته و با هماهنگی کامل با فرمانداری و ناظران انتخابات از نصب تبلیغات درمکان های غیر مجاز جلوگیری می کند.

معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان ضمن درخواست از نامزدهای انتخاباتی در جهت حفظ و صیانت از اموال عمومی و عدم نصب تبلیغات در فضاهای غیرمجاز افزود: تیم نظارتی تبلیغات انتخاباتی با حضورنمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی و شهرداری ضمن نظارت بر تبلیغات صحیح نامزدهای انتخاباتی درصورت مشاهده تبلیغات غیرمجاز اقدامات قانونی مربوطه را اعمال خواهند کرد.

امیری ادامه داد: شهرداری هزینه های فراوانی برای نظافت و پیرایش شهری و حذف نازیبایی های محیط شهری داشته و نصب تبلیغات در مکان های غیرمجاز علاوه بر خسارت به منظر شهری هزینه های سنگینی برای شهر و شهروندان در بردارد که میبایست با انجام تبلیغات در مکانهای مجاز از ایجاد هزینه های اضافی برای بیت المال و شهروندان جلوگیری شود.

وی افزود: به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سود جو و جمع آوری غیر قانونی تبلیغات انتخاباتی، تعدادگشت های بازرسی در مناطق ۱۵ گانه شهرداری افزایش خواهد یافت.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: کار پاک سازی شهر در زمان قانونی شروع خواهد شد و در این راستا انسجام و هماهنگی و بکار گیری امکانات جهت پاک سازی کامل تبلیغات انتخاباتی صورت می پذیرد و صبح روز رای گیری کلیه تبلیغات انتخاباتی بخصوص تبلیغات صورت گرفته در اطراف مراکز رای گیری بصورت کامل پاک سازی و جمع آوری می گردد.