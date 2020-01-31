به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که تا ساعاتی دیگر و به بیان دقیق‌تر، در ساعت ۲۳ به وقت گرینویچ انگلیس به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج می‌شود، پرچم رسمی این کشور نیز روز جمعه از ردیف پرچم‌های متعلق به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مقر شورای اروپا و پارلمان اروپا در بروکسل برداشته شد.

بدین ترتیب با تحقق یافتن برگزیت، انگلیس نخستین کشور اروپایی است که پس از ۴۷ سال عضویت در اتحادیه اروپا، از این بلوک خارج می‌شود و از این پس، ۲۷ کشور عضو این اتحادیه انگلیس را نه به مثابه یک کشور عضو بلکه به عنوان یک کشور ثالث قلمداد خواهند کرد.