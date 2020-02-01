به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گزارش های رسانه ای بیانگر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوارغزه طی بامداد امروز (شنبه) است.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم صهیونیستی پایگاه «عرین» متعلق به مقاومت واقع در مرکز غزه را بمباران کردند.

همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی شرق محله «الشجاعیه» و پایگاه مقاومت در شرق محله «التفاح» را هدف حملات موشکی خود قرار داد.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم گزارش داد که «ما به نقطه غیرقابل بازگشت نزدیک شدیم و پاسخ ما سخت خواهد بود».

این در حالی است که شب گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در دو شهرک یهودی نشین واقع در نوار غزه به نامهای «نیر ییتژاگ» و «سوفا ونف» آژیرهای خطر به صدا درآمدند.