به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه همزمان با دومین روز از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، سینمای اصحاب رسانه میزبان ۳ فیلم سینمایی «شنای پروانه»، «بیصدا حلزون» و «تومان» است.
همچون روز اول، در روز دوم هم ترکیب هر سه فیلم حاصل کار فیلمسازان جوان حاضر در جشنواره سیوهشتم است.
شنای پروانه؛ محمد کارت
«در جنوب شهر، شنای پروانه طوفان به پا میکند»؛ این خلاصه داستان رسمی منتشر شده از اولین تجربه فیلمسازی بلند محمد کارت است.
«شنای پروانه» اولین فیلم محمد کارت است که در ۲ بخش نگاه نو و سودای سیمرغ با دیگر فیلمها رقابت میکند. در این فیلم بازیگران با گریمها و شخصیتهای متفاوت از آنچه که تا امروز بازی کردهاند حضور دارند، بهعنوان مثال امیر آقایی با یک گریم متفاوت نقش یک گنده لات به اسم هاشم را بازی میکند.
جواد عزتی، طناز طباطبایی، امیر آقایی، پانتهآ بهرام، علی شادمان، نیره فراهانی، مهدی حسینینیا، ایمان صفا، مهلقا باقری، نادر شهسواری و آبان عسکری بازیگران این پروژه هستند.
اکثر بازیگران این فیلم با گریم و بازیهای کاملاً متفاوت جلوی دوربین رفتهاند که از آن جمله میتوان به امیر آقایی اشاره کرد که نقش «هاشم» یک گندهلات را بازی میکند.
بیصدا حلزون: بهرنگ دزفولی
«بی صدا حلزون» به کارگردانی بهرنگ دزفولیزاده اولین اثر بلند سینمایی این کارگردان جوان است که در بخش «نگاه نو» حضور دارد.
این فیلم با موضوع ناشنوایان ساخته شده است و در بخش نگاه نو با دیگر آثار سینمایی رقابت میکند.
براساس خلاصه داستان رسمی منتشر شده درباره «بیصدا حلزون»، این فیلم داستان زندگی زنی است که در تصمیمگیری بین عقل و احساس دچار تضاد شده است.
این کارگردان و عکاس سینمایی برای اولین فیلم بلند سینمایی خود از بازیگران شناخته شدهای چون هانیه توسلی، مهران احمدی، پدرام شریفی، محسن کیایی، علیرضا جلالیتبار، بهنوش بختیاری، بیژن بافکار، شیرین ولیپور و مجتبی شکری استفاده کرده است.
تومان: مرتضی فرشباف
«تومان» سومین اثر سینمایی مرتضی فرشباف به شمار میرود در این فیلم سینمایی که در بخش سودای سیمرغ حضور دارد بازیگرانی چون میرسعید مولویان، مجتبی پیرزاده، پردیس احمدیه، ایمان صیاد برهانی و حامد نجابت به ایفای نقش پرداختهاند.
«تومان» درباره قمار است و داستان چند جوان را روایت میکند که به دنبال پولدار شدن آن هم در یک شب هستند.
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