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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۳۶

بازداشت ۲ سرکرده تیم پشتیبانی گروه‌های تروریستی در عراق

بازداشت ۲ سرکرده تیم پشتیبانی گروه‌های تروریستی در عراق

نیروهای عراقی موفق شدند دو تن از عناصر تروریستی که مسئول پشتیبانی دیگر عناصر در استان صلاح الدین بودند را بازداشت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، سازمان اطلاعات نظامی عراق از بازداشت ۲ مسئول پشتیبانی لجستیکی تروریستها در استان صلاح الدین خبر داد.

بر اساس این گزارش، سازمان اطلاعات نظامی عراق با همکاری سازمان مبارزه با تروریسم از دستگیری دو تن از سرکردگان تروریست در منطقه مطیبیجه واقع در استان صلاح الدین که مسئولیت پشتیبانی لجستیکی از دیگر تروریست ها را برعهده داشتند خبر داد.

لازم به ذکر است نیروهای «حشد شعبی» نیز روز گذشته موفق شده بودند تلاش تروریست های تکفیری داعش برای نفوذ به «غرب «الأنبار» را ناکام بگذارند.

این درحالی است که نیروهای عراقی هم چنان به عملیات ضد تروریستی خود در مناطق مختلف کشور ادامه می دهند.

کد مطلب 4841190
فاطمه صالحی

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