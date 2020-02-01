برگزیت و همه تغییراتی که انگلیس شاهد آن خواهد بود

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل - عبدالحمید بیاتی: پس از سال‌ها کشمکش و مناقشه سرانجام برگزیت رسمیت یافت و انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد. برگزیت در حالی رسماً آغاز شده که خروج از اتحادیه اروپا جامعه انگلیس را با شکاف و بحران عمیقی روبرو کرد و به سقوط دو دولت انجامید.

برگزیت موضوع یک همه‌پرسی پر هیاهو در تابستان سال ۲۰۱۶ بود که در آن اندکی کمتر از ۵۲ درصد رای‌دهندگان با آن موافقت کردند. این پیروزی شکننده سرآغاز مناقشه‌های شدید سیاسی میان احزاب و تشکل‌های سیاسی در بریتانیا شد و در جامعه نیز شکاف عمیقی ایجاد کرد.

اکثریت ساکنان لندن به رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا رأی مخالف داده بودند، با این همه شب گذشته برخی مناطق پایتخت، به خصوص خیابان‌های اطراف پارلمان و دفتر نخست‌وزیر شاهد تجمع و شادی کسانی بود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را جشن گرفتند.

بدین ترتیب انگلیس که از ۱۹۷۳ عضو اتحادیه اروپا شده بود از ساعت ۱۱ جمعه شب به وقت محلی (ساعت ۱۲ به وقت اروپای مرکزی) از اتحادیه جدا شد.

آغاز رسمی برگزیت به معنای قطع ارتباط فوری بریتانیا با اتحادیه اروپا نیست. طی یک دوره انتقالی ۱۱ ماهه تمام قراردادهای تجاری و گمرکی میان لندن و بروکسل همچنان معتبر خواهد بود و دو طرف در این مدت باید مذاکرات دشواری را برای روابط آینده خود به سرانجام برسانند.

آغاز دورانی جدید برای انگلیس؟

بوریس جانسون در پیامی وعده داد که برگزیت آغاز دوران جدیدی برای بریتانیا باشد و افزود برای بسیاری این لحظه شگفت‌انگیز امید است که در مورد فرا رسیدنش تردید داشتند.

جانسون در یک پیام ویدئویی اذعان کرد که بسیاری از شهروندان بریتانیا نگران پیامدهای منفی خروج از اتحادیه اروپا هستند. او تاکید کرد که این نگرانی‌ها قابل فهم است اما وظیفه خود می‌داند کشو را به پیش برد.

بوریس جانسون وعده داده که با خروج از اتحادیه اروپا برنامه‌های گسترش زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت آموزشی و بهداشتی بهتر به پیش برده شود.

با این همه هنوز بخش بزرگی از شهروندان بریتانیایی نسبت به پیامدهای برگزیت ابراز نگرانی می‌کنند و بسیاری از جزئیات روابط آینده لندن با ۲۷ کشور باقی مانده در اتحادیه اروپا همچنان نامشخص است.

در حالی که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا استقبال می‌کند، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه برگزیت را یک هشدار تاریخی عنوان کرد که به گفته او همه کشورهای اروپایی باید آن را جدی بگیرند.

همه تغییرات پیش روی انگلیس

بی بی سی، رسانه رسمی انگلیس در خصوص تغییراتی که با اجرای برگزیت بریتانیا شاهد آنها خواهد بود می‌نویسد:

۱- نمایندگان بریتانیا در پارلمان اروپا کرسی‌های خود را از دست می‌دهند

بریتانیا ۷۳ کرسی در پارلمان اروپا دارد که از امشب دیگر نخواهد داشت. نایجل فاراژ، رهبر حزب برگزیت و یکی از سرسخت‌ترین حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یکی از افرادی است که کرسی خود را از دست می‌دهد.

دلیل این کار این است که با فرا رسیدن موعد خروج، بریتانیا دیگر به طور خودکار عضو هیچ یک از نهادهای اتحادیه اروپا نخواهد بود.

در دوران انتقالی، بریتانیا از مقررات اتحادیه اروپا تبعیت خواهد کرد و در این مدت، در صورت بروز مناقشه حقوقی، دیوان دادگستری اروپا، حرف نهایی را خواهد زد.

۲- عدم حضور در نشست‌های اتحادیه اروپا

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا تنها در صورت دعوت رسمی می‌تواند در نشست‌های سران اتحادیه شرکت کند. از این پس نخست‌وزیران بریتانیا در نشست‌های این اتحادیه که در مورد مسائل مختلف مرتبط با بریتانیا تصمیم‌گیری می‌شود، شرکت نخواهند کرد.

۳- تجارت با جهان

بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند با همه کشورها وارد مذاکره شود و مقررات جدیدی را برای صادرات و واردات و خدمات تعیین کند.

تا کنون این کشور این امکان را نداشته با کشورهایی چون آمریکا و استرالیا وارد مذاکرات تجاری شود. طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر این باورند که آزادی در تعیین سیاست‌های تجاری باعث رونق اقتصادی بریتانیا خواهد شد.

همچنین مسائل مختلفی باید در مذاکرات با اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرند. به توافق رسیدن بر سر یک قرارداد تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا اولویت دارد تا هزینه‌های اضافی برای کالاها و سایر موانع تجاری با پایان یافتن دوره انتقالی لازم نباشد.

اگر بریتانیا به توافق تجاری دست یابد، این کشور قادر نخواهد بود تا پیش از پایان دوران انتقالی آن را اجرایی کند.

۴- رنگ گذرنامه‌های بریتانیا تغییر می‌کند

پس از ۳۰ سال و اندی، بار دیگر گذرنامه‌های بریتانیا آبی‌رنگ خواهد شد. در بیش از سی سال گذشته رنگ گذرنامه‌های بریتانیا به رنگ زرشکی بوده است.

در سال ۲۰۱۷، وزیر وقت مهاجرت اعلام کرد گذرنامه آبی و طلایی که اولین بار در سال ۱۹۲۱ استفاده شده، پس از خروج از اتحادیه اروپا جایگزین گذرنامه‌های فعلی خواهد شد.

گذرنامه‌های فعلی تا پاپان مدت انقضا اعتبار دارند.

۵. سکه‌های برگزیت

سه میلیون سکه پنجاه پنسی (نصف یک پوند) ضرب شده که یک طرف آن تاریخ ۳۱ ژانویه قید شده و در روی دیگرش نوشته شده «صلح، رفاه و دوستی با همه ملت‌ها» از امروز وارد بازار شده است.

واکنش‌های متفاوتی در این مورد وجود دارد. گروهی از هواداران باقی ماندن بریتانیا در اروپا گفته‌اند چنین سکه‌ای را نمی‌پذیرند.

سکه‌های ضرب شده برای برگزیت ذوب می‌شوند

دولت بریتانیا قصد داشت سکه مشابهی را ۳۱ اکتبر منتشر کند اما با تعویق زمان خروج، خزانه‌داری بریتانیا مجبور شد آن سکه‌ها را آب کند.

۶- وزارت برگزیت منحل می‌شود

گروهی که هدایت مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا را به عهده داشت امروز منحل می‌شود.

وزارت خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ توسط ترزا می، نخست‌وزیر وقت بریتانیا تشکیل شد.

مذاکرات آتی با اتحادیه اروپا را گروهی مستقر در نخست‌وزیری بریتانیا به عهده خواهند داشت.

۷- آلمان شهروندانش را به بریتانیا مسترد نمی‌کند

در صورت فرار به آلمان، برخی از مجرمان مظنون به بریتانیا مسترد نخواهند شد.

قانون اساسی آلمان این اجازه را نمی‌دهد تا دولت شهروندانش را به کشور دیگری به جز کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسترد کند.

سخنگوی وزارت دادگستری آلمان به بی‌بی‌سی گفته است پس از این که بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند، دیگر چنین استثنایی شامل حال این کشور نخواهد شد.

وزارت کشور بریتانیا گفته است در دوران انتقالی، حکم بازداشت اروپایی کماکان پابرجا خواهد بود. این به معنای آن است که آلمان می‌تواند شهروندان غیرآلمانی خود را مسترد کند.

اما این وزارت می‌گوید اگر قوانین یک کشور مانع از استرداد افراد به بریتانیا شود، انتظار می‌رود آن کشور راسا به پرونده رسیدگی کند.

هفت چیزی که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییر نخواهد کرد

چون دوران انتقالی بلافاصله پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز می‌شود، بسیاری از امور مربوط به دو طرف، حداقل تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ بی تغییر باقی خواهند ماند.

۱- مسافرت

پروازهای هوایی، دریایی و قطارها مثل معمول فعالیت خواهند کرد.

در هنگام کنترل گذرنامه در مرز، در دوران انتقالی، شهروندان بریتانیا کماکان این امکان را خواهند داشت تا از صف‌های مخصوص شهروندان اتحادیه اروپا استفاده کنند.

۲- گواهی‌نامه رانندگی و گذرنامه حیوانات اهلی

این مدارک تا قبل از منقضی شدن، معتبر هستند.

۳- کارت بهداشتی اروپایی

کارت بهداشت اروپایی به شهروندان بریتانیا این امکان را می‌دهد تا در هر کدام از کشورهای اتحادیه اروپا، در صورت بیماری یا تصادف از خدمات درمانی دولتی استفاده کنند.

از این کارت می‌توان در دوران انتقالی در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به علاوه سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین) استفاده کرد.

۴- زندگی و کار کردن در اتحادیه اروپا

آزادی حرکت در دوران انتقالی پابرجا خواهد بود و به همین جهت شهروندان بریتانیا در این مدت می‌توانند به کار یا زندگی در هر کشور اتحادیه اروپا ادامه دهند.

شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا نیز در مقابل می‌توانند در این مدت در بریتانیا زندگی و کار کنند.

۵- بازنشستگی

شهروندان بریتانیا که در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند، کماکان حقوق بازنشستگی خود را دریافت خواهند کرد.

۶- پرداخت سهم از بودجه

بریتانیا کماکان سهم خود را از بودجه اتحادیه اروپا در دوران انتقالی خواهد پرداخت.

این بدان معنی است که بودجه طرح‌های موجود که توسط اتحادیه اروپا پرداخت می‌شوند، همچنان تأمین خواهند شد.

۷- تجارت

تجارت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا در دروان انتقالی مطابق معمول و بدون هزینه‌های اضافی یا وضع تعرفه گمرکی جدید ادامه پیدا می‌کند.

جنگ برای کسب منافع

در واکنش به آغاز اجرای برگزیت، رئیس کمیسیون اروپا گفته حالا بریتانیا و بروکسل هر دو برای کسب منافع خود خواهند جنگید.

او از همه مردم بریتانیا به علت مشارکت شأن با اتحادیه اروپا که منجر به قوی‌تر شدن این اتحادیه گردید تشکر کرده و گفته آخرین روز حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا یک روز احساسی بود.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفته برای نخستین بار در ۷۰ سال گذشته یک کشور اتحادیه اروپا را ترک می‌کند. این یک زنگ خطر تاریخی است که باید در همه کشورها شنیده شود.

چارلز میشل، رئیس شورای اروپا هم گفته هرچه بریتانیا خودش را استاندارهای اتحادیه اروپا بیشتر منفک کند شانس دسترسی او به بازار واحد اروپا کمتر خواهد شد.

احتمال شیوع برگزیت در اروپا

آنچه ماکرون درباره آن هشدار می‌دهد شاید خیلی زود به وقوع بپیوندد. در سال‌های اخیر شاهد اوج گیری و به قدرت رسیدن جریان‌های راست‌گرای مخالف اتحادیه اروپا در کشورهای مختلف قاره سبز بوده‌ایم و بعید نیست که با به قدرت رسیدن آنها الگوی انگلیس در خروج از اتحادیه اروپا را پیش روی خود قرار دهند.

در این میان تحریک کشورهای اروپایی از سوی آمریکا برای خارج شدن از چارچوب اتحادیه اروپا نیز امری است که بطور جداگانه باید به آن پرداخته شود. اروپایی که آرزوی کسب استقلال در برابر آمریکا را در سر می‌پروراند اکنون باید برای جلوگیری از فروپاشی تلاش کند.