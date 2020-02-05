کرونا ویروس واگیردارترین بیماری قرن است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی، در «سمپوزیوم کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹» که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با بیان اینکه می توان این بیماری را واگیردارترین بیماری قرن نامید و افزود: سرعت انتقال این بیماری در روزهای اخیر افزایش یافته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز به بیان تاریخچه این بیماری پرداخت و گفت: ویروس سارس ۱۰ درصد، ویروس مرس ۳۷ درصد و کرونا ویروس حدود دو درصد مرگ و میر داشته است.

وی در ادامه بیان کرد: بیماری سارس در سال ۲۰۰۳ با همکاری صمیمانه کشورها مهار شد.

مردانی با اشاره به شباهت کرونا ویروس ۲۰۱۹ با ویروس سارس و مرس، یادآور شد: در ابتدا تصور می شد این بیماری انتقال انسان به انسان ندارد اما در ژانویه ۲۰۲۰ خلاف آن مشخص شد.

این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری با بیان اینکه این بیماری بین انسان و حیوان مشترک است، گفت: هنوز برای این ویروس واکسن و درمان ارائه نشده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره ویژگی افراد مشکوک به کرونا توضیح داد: افرادی که ۱۴ روز قبل از شروع علائم بیماری سابقه سفر به چین را داشته اند، همچنین افرادی که به شکل غیرمعمول وضعیت بالین شان حادتر و وخیم تر می شود، بیماران دارای علائم تنفسی که ۱۴ روز قبل با مبتلایان قطعی تماس نزدیک داشته اند و یا از بیماران مبتلا مراقبت مستقیم کرده اند افراد مشکوک به ابتلا تلقی می شوند.

وی، نسبت به هوشیاری پزشکان در مورد تظاهرات غیر تنفسی و غیر معمول بیماری در افراد با نقص ایمنی هشدار داد و بر ضرورت استفاده از پرسشنامه های غربالگری، استفاده از پوسترها و علائم هشدار دهنده در مراکز درمانی تاکید کرد.

مردانی درباره نحوه پذیرش افراد دارای علائم در مراکز بهداشتی و درمانی توضیح داد: ضروری است در ابتدا به این افراد یک ماسک داده شود و سپس به اتاق دیگری انتقال داده شوند، همچنین حفظ فاصله آنان با سایر افراد ضروری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: افراد باید در هنگام عطسه و سرفه حتما از دستمال کاغذی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه هنوز داروی قطعی برای درمان این بیماری یافت نشده است، گفت: برای درمان مبتلایان تجویز آنتی بیوتیک توصیه و نسبت به عدم تجویز دگزامتازون و کورتن ها تاکید می شود.