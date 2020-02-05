جدال مربیان ملی بعد از سقوط/ کار سخت صدرنشین جدید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور فردا پنجشنبه برگزار می شود. در این هفته از رقابت ها دو تیم شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام که سرمربی و مربی تیم ملی را روی نیمکت خود دارند مهمترین دیدار را هم برگزار می کنند آن هم در شرایطی که هر دو تیم در پایان دیدارهای هفته گذشته رده های اول و دوم جدول را از دست دادند.

شهرداری گرگان به خاطر انصراف توفارقان هفته گذشته بازی نکرد. پتروشیمی بندرامام هم در آبادان تن به شکست داد. این دو مسئله در کنار برد آبادانی ها باعث شاگردان شاهین طبع و کوهیان که طی هفته های گذشته همواره رده های اول و دوم جدول رده بندی را در اختیار داشتند به ترتیب به رده های دوم و سوم سقوط کنند. (با لحاظ کردن دیدارهای معوقه)

دیدار این دو تیم فردا در بندرامام برگزار می شود. بازیکنان پتروشیمی در حالی میزبان این دیدار حساس هستند که هفته گذشته در همین سالن مقابل رقیب جنوبی خود متحمل شکست شدند. ضمن اینکه تیم پتروشیمی در دیدار رفت هم مقابل گرگانی ها شکست خورده بود. با این اوصاف آنها باید با یک تیر، دو نشان بزنند یعنی هم شکست هفته گذشته و هم شکست نیم فصل نخست را جبران کنند.

در دیگر مسابقات هفته بیست و پنجم لیگ بسکتبال، تیم نفت آبادان به مصاف شیمیدری می رود که نتیجه دیدار نیم فصل نخست را به آن واگذار کرد. آبادانی ها که اولین روزهای صدرنشینی در این فصل لیگ برتر را تجربه می کنند باید برای حفظ موقعیت جدید خود در قم پیروز شوند.

برنامه دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ بسکتبال و جدول رده بندی به این شرح است: (هنوز تغییرات حاصل از انصراف توفارقان در جدول رده بندی اعمال نشده است)

پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۸

* مهرام تهران - آویژه صنعت مشهد

* رعد پدافند هوایی شهرکرد - شورا و شهرداری قزوین

* مس کرمان - نیروی زمینی تهران

* اکسون تهران - ذوب آهن اصفهان

* شیمیدر قم - نفت آبادان

*پتروشیمی بندر امام - شهرداری گرگان

جدول رده بندی

۱- نفت آبادان (۲۴ بازی، ۱۰ برد، ۵ باخت، ۴۳ امتیاز)

۲- شهرداری گرگان (۲۲ بازی، ۲۰ برد، ۲ باخت، ۴۲ امتیاز)

۳-پتروشیمی بندر امام (۲۳ بازی، ۱۹ برد، ۴ باخت، ۴۲ امتیاز)

۴- مهرام تهران (۲۳ بازی، ۱۷ برد، ۶ باخت، ۴۰ امتیاز)

۵- آویژه صنعت مشهد (۲۴ بازی، ۱۶ برد، ۸ باخت، ۴۰ امتیاز)

۶- شیمیدر قم (۲۲ بازی، ۱۷ برد، ۵ باخت، ۳۹ امتیاز)

۷- اکسون تهران (۲۲ بازی، ۱۱ برد، ۱۱ باخت، ۳۳ امتیاز)

۸- شهرداری بندرعباس (۲۳ بازی، ۱۰ برد، ۱۳ باخت، ۳۳ امتیاز)

۹- ذوب آهن اصفهان (۲۴ بازی، ۹ برد، ۱۵ باخت، ۳۲ امتیاز)

۱۰- رعد پدافند هوایی شهرکرد (۲۴ بازی، ۵ برد، ۱۹ باخت، ۲۹ امتیاز)

۱۱- شورا و شهرداری قزوین (۲۳ بازی، ۴ برد، ۱۹ باخت، ۲۷ امتیاز)

۱۲-مس کرمان (۲۲ بازی، ۵ برد، ۱۷ باخت، ۲۷ امتیاز)

۱۳- نیروی زمینی (۲۲ بازی، ۲ برد، ۲۲ باخت، ۲۵ امتیاز)

در این هفته از رقابت ها تیم شهرداری بندرعباس به دلیل انصر اف تیم توفارقان با قرعه استراحت روبرو است.