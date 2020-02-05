۵۰۰هکتار از شهرکهای صنعتی منطقه کاشان برای اخذ آب وبرق مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود تولایی ظهر چهارشنبه در جلسه فعالین اقتصادی منطقه کاشان با اشاره به مشکلات عدیدهای که در راه فعالیت صنعتگران و فعالین اقتصادی منطقه کاشان وجود دارد، اظهار داشت: برای فراهم آوردن زمینه مناسب برای فعالیت واحدهای صنعتی در منطقه، مشکلات زیرساختی در شهرک های صنعتی منطقه کاشان باید هر چه زودتر مرتفع گردد.
وی با بیان اینکه فعالین اقتصادی سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی و نبرد با تحریمهای ظالمانه آمریکا هستند، ابراز داشت: در تولید قطعات ماشین آلات نساجی با کمک جامعه دانشگاهی و همچنین همت صنعتگران به خودکفایی لازم رسیدهایم این حالی است که قبلاً برای تامین یک قطعه یدکی ممکن بود یک خط تولید روزها و هفته ها غیرفعال باشد.
رئیس اتاق بازرگانی کاشان با اشاره به اینکه ۵۰۰ هکتار از شهرکهای صنعتی منطقه کاشان امکان اخذ آب و برق را ندارند، تصریح کرد: با وجود تمام جلساتی که در این زمینه گذاشته و قول های مساعدی هم که داده شده است ولی هنوز هم این مشکل وجود دارد.
وی با بیان اینکه مجموعه شهرکهای صنعتی منطقه کاشان یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی استان اصفهان هستند، خاطرنشان کرد: شهرک صنعتی راوند کاشان که یکی از قدیمیترین شهرک های صنعتی استان است با وجود استهلاک موجود در گذر زمان هنوز واحدهای این شهرک با قدرت به کار خود ادامه میدهند.
تولایی با اشاره به اینکه منطقه کاشان بزرگترین تولیدکننده فرش ماشینی ایران و دومین قطب تولید فرش ماشینی در جهان است، اذعان داشت: از جمله مشکلات صنعت فرش و نساجی در منطقه کاشان بروکراسی اداری است که البته مقداری از آن با تفویض اختیارات به اداره صمت کاشان مرتفع گردیده است.
وی با بیان اینکه منطقه کاشان در حوزه نساجی سرآمد ایران و حتی جهان است، بیان داشت: در زمینه تولید مواد اولیه در صنعت نساجی این مواد وجود دارد ولی صنعتگران وفعالین اقتصادی منطقه احتیاج به زمان دارند تا اعتبارات لازم برای تهیه این مواد تخصیص داده شود.
رئیس اتاق بازرگانی کاشان یکی از مهمترین راههای افزایش و رونق تولید در واحدهای صنعتی کاشان را حضور در نمایشگاههای بین المللی دانست و افزود: حضور سفرای خارجی درمنطقه کاشان و بازدید از طرفیتها و پتانسیلهای بالای منطقه کاشان نیز میتواند عامل مهمی در افزایش تعاملات بین المللی واحدهای صنعتی برای مقابله با تحریمهای ظالمانه آمریکا و استکبار جهانی باشد.
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