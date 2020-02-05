به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حسینی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات به میزبانی اداره کل دامپزشکی سمنان ضمن بیان اینکه ۵۰ درصد داروهای دامی کشور در این استان تولید می‌شود، اظهار داشت: ۱۸ واحد تولید دارو و مکمل در استان فعال است که در آن‌ها ۲۷۰ قلم انواع داروهای دامی تولید می‌شود.

وی بابیان اینکه ۷۱۲ طرح عمرانی و اقصادی به مناسبت دهه فجر از سوی دام‌پزشکی بهره‌برداری و یا کلنگ زنی می‌شود، افزود: کلنگ زنی واحد تولید واکسن طیور ازجمله طرح‌های شاخصی است که با مشارکت سرمایه‌گذار روسی در سمنان انجام می‌شود.

بهره‌برداری از واحد تولیدی واکسن طیور در ۴ سال آینده

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان همچنین با اشاره به اینکه برآورد سرمایه‌گذاری این طرح ۱۲ میلیون یورو است، خاطرنشان کرد: با احداث و تکمیل واحد تولیدی واکسن طیور در استان ۵۰ درصد واکسن طیور موردنیاز کشور در این واحد تولید می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تا چهار سال آینده این طرح به‌طور کامل به بهره‌برداری برسد.

حسینی از افتتاح کارخانه تولید پودر ماهی در گرمسار خبر داد و گفت: این واحد تولیدی بااعتبار ۱۰ میلیارد ریال با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی افتتاح شد که با بهره‌برداری از این طرح برای ۴۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجادشده است.

وی بابیان اینکه ۳۰ درصد هزینه این پروژه آورده متقاضی بوده و ۷۰ درصد از طریق تسهیلات تأمین‌شده است، یادآور شد: ۳۶ واحد درمانگاه و مراکز مایه‌کوبی و هفت واحد آزمایشگاه دامپزشکی به بهره‌برداران ارائه خدمات می‌کنند.

فعالیت ۵۱۱ واحد مرغداری

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان پیشگیری از بیماری‌های واگیردار دامی، کنترل و پیشگیری بیماری‌های واگیردار بین دام و انسان و کنترل بهداشتی در فرآورده‌های خام دامی را از وظایف مهم این نهاد برشمرد و گفت: ۵۱۱ واحد مرغداری با تولید ۵۰ هزار تن گوشت مرغ در سطح استان فعالیت دارند.

حسینی در ادامه بابیان اینکه از مجموع واحدهای مرغداری فعال در استان سمنان تعداد ۴۲۱ واحد گوشتی است، تصریح کرد: این واحدهای تولیدی مرغ گوشتی با ظرفیت ۱۰ میلیون قطعه در هر دوره با متوسط ۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ۴۲ واحد تخم‌گذار با ظرفیت اسمی دو میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه در استان سمنان مشغول به کار هستند، یادآور شد: ۸۲ هزار رأس دام سنگین با ظرفیت اسمی ۳۰ هزار تن سالانه در استان وجود دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت: در استان میزان تولید تخم‌مرغ ۱۰ هزار تن و جمعیت گوسفند نیز یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار رأس است.