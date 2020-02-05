به گزارش خبرنگار مهر، احمد لاهیجان زاده روز چهارشنبه در مراسم افتتاح پاسگاه محیط بانی تالاب بیشه دالان بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر در کشور ۳ میلیون هکتار تالاب وجود دارد که از این میزان یک میلیون هکتار آن در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.
وی تصریح کرد: هر هکتار تالاب بین ۵ الی ۱۵ هزار دلار میتواند خدمات اکوسیستمی ارائه کند و متأسفانه تا کنون نتوانستهایم این ظرفیت تالابهای موجود در کشور را حفظ کنیم.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برای وضعیت وجودی تالابها باید به نوع مدیریت آب در کشور توجه داشته باشیم، ادامه داد: اگر مشاهده کنیم امروز تالابها زنده هستند به این معنا بوده که مدیریت آب در ایران صحیح است.
لاهیجان زاده گفت: تا قبل از سیل امسال، بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تالابها را در عمل خشکاندهایم و بدین معنا است که مدیریت آب در ایران مدیریتی نادرست بوده است و نمیتوانیم این وضعیت را به خشکسالیهای چند ساله اخیر کشور ربط دهیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر لرستان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که امروز مشاهده میکنیم ۳۰۰ هکتار تالاب در این استان باقی مانده است که با حفظ تالابهای لرستان در مجموع هزار و ۲۰۰ هکتار تالاب خواهیم داشت.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: امید است در سال آینده اعتبارات کافی تخصیص داده شود، تا مشابه تالابهای اقماری ارومیه، تالابهای یازده گانه پلدختر را هم احیا کنیم.
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