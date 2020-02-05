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۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۰۵

رئیس سازمان دارالقرآن کریم:

پرورش نسل هایی از جنس سلیمانی مستلزم تربیت قرآنی است

پرورش نسل هایی از جنس سلیمانی مستلزم تربیت قرآنی است

بابل - رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور گفت: برای تربیت نسل هایی از جنس شهید سلیمانی باید فرزندانمان را در مکتب قرآن پرورش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اخوان صباغ عصر چهارشنبه در همایش فجرآفرینان انقلاب در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه نوشیروانی بابل اظهار کرد: خداوند به ما نعمتی به نام انقلاب اسلامی عطا کرده که به دست حکیم‌ترین مرد تاریخ بعد از معصومین (ع) و با آمدن مردم پای صحنه انقلاب و پشتیبانی از ولایت مطلقه فقیه به پیروزی رسید.

وی افزود: مقام معظم رهبری در مرحله‌بندی انقلاب و رسیدن به تمدن نوین اسلامی، پنج مرحله را تبیین کردند و فرمودند انقلاب اسلامی ونظام اسلامی در کشورتشکیل شده و باید به دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور با اشاره به تبیین گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری گفت: نقطه اساسی گام دوم، حرکت در مسیر تمدن سازی است و ما باید برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، گام‌های انقلاب را پشت سر گذاریم و حرکت کنیم.

این مسئول گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، ما در دولت اسلامی مانده‌ایم و هنوز تشکیل نشده است و پس از آن باید به سمت جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم.

اخوان صباغ ادامه داد: ۴۰ سال انقلاب اسلامی در سایه‌سار قرآن جلو آمدیم و امروز این حرکت در دل آزادگان جهان در حال روشن شدن است و باید بدانیم در ساختن دولت و نهادهای دینی، کادر سازی کردن برای انقلاب اسلامی، ساختن جامعه اسلامی و دینی و رسیدن به تمدن نوین اسلامی خیلی فاصله داریم.

نیاز به ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم داریم

وی بیان کرد: اتفاقات خوبی در عرصه‌های فرهنگی، قرآنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور ما افتاده اما این اتفاقات تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله دارد، به عنوان نمونه طبق فرمایش رهبری، کشور ما اگر بخواهد به لحاظ فرهنگی، فکری و اعتقادی بیمه شود، نیاز به ۱۰ میلیون حافظ قرآن دارد.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور عنوان کرد: ما باید نقش خودمان را در ساختن جامعه اسلامی در ایام دهه فجر پیدا کنیم و ببینیم کجای پازل حرکت جامعه اسلامی قرار داریم و باید بدانیم دشمن با همه توان وارد شده است و جدا از جنگ نظامی، اقتصادی و سیاسی، جنگ اساسی، فکری و اعتقادی را با ما آغاز کرده است.

این مسئول اضافه کرد: در جنگ اعتقادی، ناتو فرهنگی و شبیخون فرهنگی، نقش قرآنی‌ها بسیار ارزنده و راهبردی است.

وی افزود: درست است دشمن با همه وجود حمله کرده اما این کشور، شهید حججی‌هایی را که نسل بعد از انقلاب بود، به خودش دیده و شهید سلیمانی‌هایی پرورش پیدا کردند که چشم دشمنان اسلام و انقلاب را کور کرده‌اند.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور اعلام کرد: نقش ما قرآنی‌ها در این مسیر نقشی استراتژیک است زیرا قرآنی‌ها باید حرکت دهنده و جریان ساز جنگ نرم باشند و کسانی باید در صف اول و قرارگاه‌ها را در دست گیرند، قرآنی‌ها هستند.

این مسئول با بیان اینکه قرآنی‌ها باید به صحنه بیایند؛ متذکر شد: اگر به ظاهر قرآن اکتفا کنیم و فقط آموزش قرآن داشته باشیم، مطلوب جامعه اسلامی محقق نمی‌شود بلکه باید در تربیت نسل آینده جامعه اسلامی نقش آفرینی کنیم و برای تربیت نسل‌هایی از جنس سلیمانی، فرزندانمان را در مکتب قرآن تربیت کنیم.

کد مطلب 4845805

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