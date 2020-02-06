تملک زمین مشکل کمربندی گرگان/۶۷۰ نفر در طرح ملی مسکن تأیید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محبوبی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: کار اداره کل شهرسازی از بافت درون شهر تا جاده سازی و راهسازی گسترده است.

وی افزود: در دهه فجر امسال ۱۵ پروژه با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان در استان افتتاح و کلنگ‌زنی می شود که یکی از آنها آسفالت محور گنبد به اینچه برون است.

محبوبی به طرح اقدام ملی مسکن هم اشاره و اضافه کرد: سهم استان در این طرح ۱۱ هزار واحد مسکونی بوده که در مرحله نخست ثبت نام هزار و ۷۶۰ واحد در استان انجام شده است.

وی توضیح داد که پالایش ثبت نام کنندگان انجام و به وسیله پیامک به آنها اعلام شده است، و از امروز این افراد (در شهرهای گرگان و گنبدکاووس) هستند، می‌توانند به ادارات راه و شهرسازی مراجعه کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان بیان کرد: در شهرهای گرگان و گنبدکاووس، ثبت نام ۶۷۰ نفر تائید شده است.

محبوبی گفت: براساس این طرح، هزار واحد در گرگان، ۲۰۰ واحد در گنبدکاووس و ۵۶۰ واحد در شهرهای بندرترکمن، آق‌قلا و آزادشهر ساخته می شود.

وی در خصوص جانمایی این واحدها، افزود: پنج قطعه زمین شامل چهار نقطه در سایت مسکن مهر سعدآباد و یک نقطه هم در شهرک آرامش گرگان در نظر گرفته شده است.

محبوبی گفت که در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن هم ساخت دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در نظر گرفته شده است.

گفتنی است که در این طرح ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۱۸ درصد به متقاضیان پرداخت می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی در خصوص کمربندی گرگان هم اظهارکرد: احداث و بهره برداری از این کمربندی در کاهش بار ترافیکی و تصادفات شهر گرگان موثر خواهد بود.

محبوبی افزود: در قطعه اول که ۱۷ کیلومتر بوده قرارداد اولیه انجام شده و زیرگذرها و روکش نهایی در حال انجام است.

وی بیان کرد: در قطعه دوم مشکل تملک زمین وجود دارد که برای آزادسازی آن نیازمند ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

محبوبی ادامه داد: سال گذشته پنج میلیارد تومان و امسال هم هشت میلیارد تومان از اسناد خزانه به این امر اختصاص یافته ولی به دلیل اینکه پیمانکاران کمتر با اسناد خزانه کار می کنند، مقرر شده که ۶ میلیارد تومان توسط وزارت و هفت میلیارد تومانهم استان به صورت نقدی پرداخت کند تا آزادسازی ها شروع شود.

وی تصریح کرد که در سفر سال گذشته هیئت دولت ۹۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه کمربندی گرگان و محور جنگل گلستان در نظر گرفته شده بود که ۵۰ درصد آن تخصیص یافته است.