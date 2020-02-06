موج دوم امداد فرهنگی کانون پرورش فکری در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه امداد فرهنگی و حضور (کاروان پیک امید) کانون حرکتی در جهت امدادرسانی به کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و کم برخوردار شهری و گامی در مسیر گسترش عدالت فرهنگی و ایجاد نشاط در جامعه محسوب می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری گیلان در این باره اظهار کرد: مرحله نخست این حرکت فرهنگی در استان گیلان با همراهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی گروه‌های مردم نهاد در نیمه اول امسال صورت گرفت و با استقبال گسترده کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها همراه شد.

اسفندیار ضیایی با بیان اینکه چهل و یکمین فجر انقلاب و تلاش برای هم سویی هرچه بیشتر با اهداف نظام بهانه‌ای برای ادامه این فعالیت هدفمند شد، افزود: در همین راستا کارشناسان، مربیان کتابخانه سیار شهری و روستایی رشت و رستم‌آباد و همچنین، همکاران مراکز فرهنگی هنری مجتمع رشت، ماسال و شاندرمن با همکاری فرمانداری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، هلال احمر و شهرداری شهرستان ماسال به استمرار این فعالیت کمک کردند.

وی با اشاره به اینکه موج دوم این حرکت فرهنگی در نیمه دوم امسال و در روستای «تاسکوه» شهرستان ماسال اجرایی شد، گفت: مربیان و دست‌اندرکاران دستگاه‌های همراه، با اجرای فعالیت قصه‌گویی، اجرای سرود، نمایش و معرفی کتاب و نمایش به امداد فرهنگی پرداختند.

مدیرکل کانون پرورش فکری گیلان برپایی کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان هلال‌احمر، اهدای کتاب و بسته‌های فرهنگی به کودکان و تجلیل از دست‌اندرکاران اجرای طرح «امدادفرهنگی»، از دیگر برنامه‌ها اعلام کرد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین هدف کانون شکوفا سازی استعدادهای کودکان و نوجوانان ایران اسلامی است، تصریح کرد: در همین راستا شاهد اجرای این حرکت فرهنگی در مناطق کم برخوردار و دورترین مناطق روستایی استان هستیم.

ضیایی در ادامه بر لزوم توانمندی‌های کودکان و نوجوانان تأکید و با اشاره به اثربخشی فعالیت‌های کانون در قالب اجرای طرح امداد فرهنگی، افزود: «ما می‌توانیم، جمله مبارکی است» و تکیه بر تجربه‌های چهل ساله و حرکت در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب می‌تواند زمینه‌های رشد، ترقی و پیشرفت کشور را در همه زمینه‌ها فراهم کند.