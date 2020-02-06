دو باب کتابخانه در شهرستان بویراحمد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رحیمیان بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین یک باب کتابخانه در شهرستان گچساران و یک باب کتابخانه نیز در شهرستان کهگیلویه افتتاح می‌شود.

وی بیان داشت: ۴۰ هزار نفر عضو کتابخانه‌های استان هستند که بیشتر در گروه سنی کودک و نوجوان قرار دارند.

رحیمیان افزود: از لحاظ تعداد کتابخانه‌ها در استان کمبودی وجود ندارد و در هشت شهرستان استان کتابخانه عمومی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در دی ماه سال‌جاری بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی در راستای کتابخوانی در استان برگزار شد.

رحیمیان این برنامه‌ها را شامل قصه خوانی و قصه گویی، مسابقات کتابخوانی، مسابقات نقاشی به صورت هفتگی، جمع خوانی و نشستهای کتاب خوانی عنوان کرد.

وی افزود: کتابخانه های شهری و روستایی در سراسر استان و شهرستان‌های مختلف وجود دارد و در دورترین نقاط استان نیز کتابخانه وجود دارد.

رحیمیان اظهار داشت: در مناطقی همچون، درب کلات، ممبی، کت، سپیدار، دشتروم، کاکان، لیشتر، زیلایی و درغک نیز کتابخانه وجود دارد.