به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۱ بهمن‌ماه همزمان با آخرین روز اکران فیلم‌های جشنواره سی‌وهشتم فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت، سه فیلم «شهر قصه» به کارگردانی کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری، «پسرکشی» ساخته محمدهادی کریمی و، «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی روی پرده خواهد رفت.

نکته جالب در فهرست اکران امروز پردیس ملت رونمایی دو فیلم «پسرکشی» و «خورشید» است که ورود یکی به چرخه قضاوت فیلم‌های بخش سودای سیمرغ، قرار بود جایگزین دیگری باشد اما سرانجام هر دو در میدان رقابت باقی ماندند!

سینما شهر قصه: کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «سینما شهر قصه» به کارگردانی کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری آماده است: «داوود: سینما اونجوری نیست که شما فکر می‌کنید.»

کیوان علیمحمدی

این فیلم سینمایی که در آن بازیگرانی چون حامد کمیلی، آناهیتا درگاهی، بابک کریمی، فرخ نعمتی، سیاوش مفیدی، رویا میرعلمی، حمیدرضا پگاه، علی اوجی، افشین هاشمی، هدیه تهرانی و زنده‌یاد جمشید مشایخی حضور دارند در بخش سودای سیمرغ با دیگر فیلم‌ها رقابت می‌کند.

کیوان علیمحمدی پیش از این سه فیلم سینمایی «شبانه»، «شبانه روز» و «ارغوان» را با همراهی امید بنکدار کارگردانی کرده بود.

خورشید؛ مجید مجیدی

اما یکی از جنجالی‌ترین فیلم‌های جشنواره امسال «خورشید» ساخته جدید مجید مجیدی است که بالاخره و در روز پایانی جشنواره سی‌وهشتم برای اصحاب رسانه رونمایی می‌شود. این فیلم سینمایی با موضوع کودکان کار ساخته شده و در آن بازیگرانی چون علی نصیریان، جواد عزتی، طناز طباطبایی، مهدی موسوی فر و علی غابشی حضور دارند.

اکران «خورشید» در سینماهای مردمی تا به اینجا بازخورد بسیار خوبی داشته و به نظر می‌رسد این فیلم یکی از جدی‌ترین شانس‌های جوایز اصلی این دوره از جشنواره فجر باشد.

فیلم «خورشید» به دلیل اکران با تأخیر در سینماهای مردمی، از چرخه محاسبه آرای مردمی کنار گذاشته شده و به‌رغم بازخورد مثبتی که تا به امروز از سوی مخاطبان جشنواره داشته، شانسی برای دریافت سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران ندارد.

پسرکشی؛ محمدهادی کریمی

اما آخرین فیلم داستانی که در سینمای اصحاب رسانه در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته می‌شود «پسرکشی» است. داستان «پسرکشی» به کارگردانی هادی کریمی که ابتدا به‌عنوان یکی از ۵ فیلم بخش رزرو جشنواره انتخاب شده بود و با طولانی شدن فرآیند تولید «خورشید» توانست به بخش سودای سیمرغ راه پیدا کند، در ۲ دهه ۴۰ و ۷۰ روایت می‌شود.

بازیگرانی چون ژاله صامتی، آرمان درویش، بهاره کیان افشار، نسیم ادبی، فرخ نعمتی، گلوریا هاردی، صحرا اسداللهی، زینب قادری و لیلا اوتادی با حضور لیلا زارع، شهناز نصرتی و سهیل قاصدی حضور دارند.

ششمین ساخته محمدهادی کریمی، داستانی معمایی از پیچیدگی‌های روابط خانواده‌ای است که به خاطر یک باور غلط، دهه‌ها دچار بحران هستند.