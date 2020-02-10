حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تشکیل یک مجلس قوی، گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود شاخصههایی را در مورد مجلس قوی مطرح کردند که متأسفانه تعداد بسیار کمی از نمایندگان مجلس دهم این ویژگیها را دارند و لازم است مجلس یازدهم ضعفهای مجلس فعلی را جبران کند.
وی افزود: به جرأت میتوان گفت که صرفاً ۱۰ تا ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم در واکنش به مسائل مختلف داخلی و خارجی چون FATF و برجام موضعگیری کردند و بسیاری از نمایندگان کاملاً نسبت به این مسائل بیتفاوت بودند و حتی کوچکترین اظهارنظری در مورد این مسائل مهم نمیکردند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس یازدهم در وهله اول باید دارای نمایندگانی انقلابی باشد که شجاعت لازم را برای مطرح کردن موضعگیریهای خود داشته باشند و این موضعگیری نباید صرفاً نسبت به خارجیها باشد چراکه برخی از افراد در داخل کشور هم با صحبتهای خود به نظام ضربه میزنند که نماینده مجلس باید در برابر این افراد هم موضعگیری کند.
موسویلارگانی با انتقاد از اظهارات اخیر رئیسجمهور علیه شورای نگهبان، گفت: زمانی که مسئول ارشد اجرایی کشور یکی از پایههای نظام را زیر سوال میبرد، توقع مردم این است که نمایندگان مجلس در مقابل این صحبتهای رئیسجمهور بایستند و موضعگیری کنند، این در حالی است که بسیاری از نمایندگان در این مورد هم سکوت کردند.
مجلس باید موضعگیریهای قویتری داشته باشد
وی با بیان اینکه مجلس باید برای دفاع از کیان و پایههای نظام موضع گیریهای قویتری داشته باشد، تصریح کرد: نمایندگان مجلس علاوه بر ایستادگی در برابر زیاده خواهیهای آمریکا و ایادیاش، باید در برابر زیادهخواهیهای برخی از مسئولان کشور هم ایستادگی و موضعگیری کنند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش دیگری از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه گلههای غالباً به حق مردم درباره مسائل معیشتی مربوط به برخی قوانین و عملکرد برخی از مسئولان اجرایی است و به اصل انتخابات مربوط نمیشود، اظهار داشت: عامل اصلی مشکلات اقتصادی عملکرد ضعیف دولت است که البته مجلس هم کوتاهیهایی در این زمینه داشت و اگر از ابزارهای نظارتی خود بیشتر استفاده میکرد، قطعاً وضعیت معیشتی مردم بهبود مییافت.
موسویلارگانی متذکر شد: پس از افزایش قیمت بنزین رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کردند که اجازه نمیدهیم حتی قیمت یک کالا افزایش پیدا کند و برای ظاهرسازی، هر روز ستاد تنظیم بازار تشکیل میدادند اما این روزها از تشکیل این جلسات خبری نیست و سوال ما این است که چرا مجلس، وزیر ضعیف صمت را جهت پاسخگویی درباره گرانیهای بیرویه احضار نمیکند؟
دولت از تولید داخلی حمایت نمیکند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور این است که دولت به بیرون از کشور نگاه دارد و از تولید داخلی حمایت نمیشود، ادامه داد: بانکها و سازمانهای خدمترسان نیز به جای اینکه به تولید کمک کنند، به تولید ضربه میزنند و از سوی دیگر واردات بیرویهای در کشور انجام میشود و قاچاق کالا بیداد میکند که این مسائل باعث شده است که مردم وضعیت معیشتی قابل قبولی نداشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته مردم گلایههای خود درباره مسائل معیشتی را به مسئله انتخابات ربط نمیدهند چراکه به خوبی به این مسئله واقف هستند که ضعف عملکرد دولت و ضعف نظارتی مجلس دهم باعث مشکلات اقتصادی آنان شده است.
وی با انتقاد از جریانهایی که موضوع بررسی صلاحیتها را به مسئله حضور مردم در انتخابات وصل میکنند، گفت: مردم ما بیدارتر از آن هستند که فریب مسائل جناحی و سیاسی را بخورند و قطعاً در انتخابات امسال حضور چشمگیری خواهند داشت چراکه میدانند حضورشان در انتخابات به معنای اقتدار نظام و مشت محکمی بر دهان یاوهگویان داخلی و خارجی است و از سوی دیگر باعث محکم شدن پایههای نظام میشود.
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