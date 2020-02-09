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۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۴

با حضور استاندار قزوین

۱۶ واحد مسکونی به افراد کم درآمد آوج واگذار شد

۱۶ واحد مسکونی به افراد کم درآمد آوج واگذار شد

قزوین- با حضور استاندار قزوین ۱۶ واحد مسکونی بنیاد مسکن به افراد کم درآمد آوج واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از دهه مبارک فجر با حضور استاندار قزوین، مدیرکل بیناد مسکن و فرماندار آوج ۱۶ واحد مسکونی بنیاد مسکن به افراد کم درآمد شهر آوج واگذار شد.

این واحدها در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ مترمربع در ۸ بلوک و در دو طبقه با زیربنای هر واحد ۹۰ متر مربع ساخته شده و برای هر واحد ۲۰ میلیون تومان تسهیلات روستایی و. ۲۰ میلیون تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

همچنین طرح لاله ۲ در دو بلوک در یک طبقه با ۱۰۹۶ متر زیربنا هر واحد ۶۸ متر با آورده کمیته امداد ۳۰ میلیون تومان و ۲۰ میلیون وام روستایی در مساحت ۱۱۸۴ متر به مددجویان کمیته امداد آوج واگذار شد.

در این مراسم گونجی مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز حضور داشت.

کد مطلب 4848432

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