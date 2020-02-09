۱۶ واحد مسکونی به افراد کم درآمد آوج واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از دهه مبارک فجر با حضور استاندار قزوین، مدیرکل بیناد مسکن و فرماندار آوج ۱۶ واحد مسکونی بنیاد مسکن به افراد کم درآمد شهر آوج واگذار شد.

این واحدها در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ مترمربع در ۸ بلوک و در دو طبقه با زیربنای هر واحد ۹۰ متر مربع ساخته شده و برای هر واحد ۲۰ میلیون تومان تسهیلات روستایی و. ۲۰ میلیون تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

همچنین طرح لاله ۲ در دو بلوک در یک طبقه با ۱۰۹۶ متر زیربنا هر واحد ۶۸ متر با آورده کمیته امداد ۳۰ میلیون تومان و ۲۰ میلیون وام روستایی در مساحت ۱۱۸۴ متر به مددجویان کمیته امداد آوج واگذار شد.

در این مراسم گونجی مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز حضور داشت.