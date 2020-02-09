به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، منابع آگاه پلیس آمریکا امروز یکشنبه اعلام کردند که ساعاتی پس از حمله مشابه به ۲ افسر پلیس در نیویورک، فردی با ورود به یکی از ساختمان‌های پلیس این شهر به تیراندازی اقدام کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، ضارب مسلح حدود ساعت ۸ صبح (به وقت محلی) وارد یکی از ساختمان‌های پلیس در خیابان «لانگ‌وود» ( Longwood) شده و به تیراندازی مبادرت ورزیده است.

نیویورک پست در این باره اعلام کرد که بر اثر این تیراندازی یک نیروی درجه دار پلیس زخمی شده است.

پلیس اعلام کرد که ضارب مسلح بازداشت شده است.