تکاپوی توسعه گلستان در فجر ۹۸/ غلبه بر رطوبت سیل و غبار تحریم

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- اعظم محبی: ۴۱ سالگی انقلاب در حالی رقم می خورد که در یک سال اخیر تحریم های ناجوانمردانه و غیرانسانی ایالات متحده آمریکا و اروپاییان علیه دولت و ملت ایران اسلامی به حداکثر ممکن رسیده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف با تحریم های گوناگونی روبرو بوده ولی هیچگاه این تحریم ها مانع از تلاش برای پیشرفت و توسعه و آبادانی در شهرها و روستاهای استان سرسبز گلستان نشده است.

شاید فشارهای اقتصادی علیه ایران اندکی سرعت اجرای پروژه های مختلف شهری و روستایی برای عمران و آبادانی را کم کرده باشد اما یقیناً هرگز قطار آبادانی در گلستان توقف ندارد.

در دهه فجر امسال هم مسئولان بخش های مختلف استان با عزم و اراده قوی با وجود تمامی تنگناهای مالی و اقتصادی برای به ثمر رساندن پروژه ها و افتتاح آن‌ها اقدام کردند و پروژه‌ها و اقدامات مختلفی طی یک سال اخیر در بخش های مختلف کشاورزی، آب، مخابرات، راه سازی و غیره با هدف پیشرفت، عمران و آبادانی شهرها و روستاهای گلستان انجام شد.

با وجود تحریم ها و تهدیدات با همدلی و همکاری همه قوا و مشارکت مردمی و حمایت از بخش خصوصی، پروژه های دهه فجر امسال در کمیت و کیفیت نسبت به دهه فجر سال گذشته هم تراز و حتی غنی تر بود.

در دهه فجر سال گذشته، دو هزار و ۸۵۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در گلستان با اعتبار دو هزار و ۱۷۸ میلیارد تومانی سرمایه‎ گذاری بخش خصوصی و دولتی کلنگ زنی و افتتاح شد.

پروژه‌های دهه فجر ۹۷

استاندار وقت گلستان در این خصوص گفته بود که از این میزان پروژه هزار و ۳۸۲ پروژه عمرانی و هزار و ۴۲۹ مورد پروژه اقتصادی است.

سیدمناف هاشمی افزود: از مجموع دو هزار و ۸۵۰ پروژه عمرانی و اقتصادی این ایام دو هزار و ۵۴۶ پروژه با اعتبار ۸۸۰ میلیارد تومان افتتاح و ۲۸۵ پروژه با هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان اعتبار کلنگ‎زنی شد.

پروژه های ۹۸

استاندار فعلی گلستان هم در خصوص پروژه های دهه فجر ۹۸ به خبرنگار مهر گفت: پروژه های که در دهه فجر افتتاح می شود، شروع آن در سال گذشته و یا سال جاری بوده است.

هادی حق شناس با بیان اینکه دهه فجر امسال چند تفاوت با سال گذشته دارد، افزود: از اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری گلستان درگیر سیل بوده بنابراین طبیعی است که اولویت، بازسازی مناطق سیل باشد.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این شرایط، ناخودآگاه توجه ها به پروژه ها کم رنگ شده اما در استان گلستان خوشبختانه این کم رنگی احساس نمی شود.

هزار میلیارد تومان بیشتر پروژه افتتاح و کلنگ زنی شد

حق شناس بیان کرد: پروژه های ما تحت تأثیر سیل و همچنین تحت تأثیر تحریم های ظالمانه قرار داشت اما با تمام تنگناها و محدودیت ها در دهه فجر امسال در گلستان نسبت به سال گذشته هزار میلیارد تومان پروژه بیشتر کلنگ زنی و افتتاح کردیم.

در دهه فجر سال گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان و امسال حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه در گلستان افتتاح و یا کلنگ زنی شد وی توضیح داد که در دهه فجر سال گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان و امسال حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه داشتیم که نصف آن افتتاح و نیمی دیگر کلنگ زنی است.

حق شناس با بیان اینکه یک سوم این پروژه ها دولتی و دو سوم آن خصوصی است، گفت: این امر نشان می دهد که سهم مردم گلستان در اقتصاد کشور رو به افزایش بوده و در معنای دیگر تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و سپردن کار به بخش خصوصی است.

استاندار گلستان گفت: تصور بنده این است که در دهه فجر سال آینده این عددهای تفاوت معناداری خواهد یافت.

وی بیان کرد که پروژه های در زمینه های مختلف عمرانی، اقتصادی، زیرساختی مانند آب، برق، گاز، جاده و دوربرگردان و غیره بوده است.

استاندار گلستان اظهارکرد: همچنین پروژه های مختلف گردشگری داشته و افتتاح و کلنگ زنی بیمارستان، افتتاح پروژه های شهرداری، مدرسه و دانشگاه انجام شد.

کلنگ زنی ۲ شهرک صنعتی

حق شناس افزود: طی این مدت عملیات عمرانی دو شهرک بخش خصوصی در گلستان آغاز شد که این امر به طور ۱۰۰ درصد توسط بخش خصوصی انجام شده و این امر در شمال کشور بی سابقه است.

وی پروژه‌های آب و فاضلاب، راه، بهسازی و مرمت، تکمیل مخازن و خدمات رفاهی، پروژه‌ها در بخش حمل و نقل حوزه ریلی و دریایی است، همچنین سالن مسافربری جدیدی در فرودگاه گرگان را از دیگر پروژه های استان برشمرد.

حق شناس از افتتاح چند پروژه در بخش صنایع تبدیلی و مرغداری خبرداد و تصریح کرد: با وجود همه تنگناهای اعتباری، زهکشی ۵۰ هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی استان در دهه فجر آغاز می‌شود.

وی گفت: از طرح‌های مهم اقتصادی شروع عملیات اجرایی کارخانه بسته بندی در آزادشهر با پیش بینی اشتغال ۳۰۰ نفر، افتتاح زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ در گنبدکاووس با اعتبار ۳۹۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۲۸۵ نفر، شروع عملیات اجرایی طرح گردشگری در گنبدکاووس با اعتبار ۲۶۰ میلیارد تومان، بهره برداری از طرح کارخانه ظروف پلاستیکی در گرگان با اعتبار ۳۱۰ میلیارد تومان و شروع عملیات اجرایی پرورش گاو میش در مراوه تپه است.

پروژه های امیدبخش در گلستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان هم پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی گلستان را امیدبخش ارزیابی کرد.

میرمحمد غراوی افزود: با تکیه بر توان داخلی و با استفاده از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب از همه تحریم های ظالمانه دنیای استکبار عبور خواهیم کرد.

وی بیان کرد: در سایه وحدت و هم دلی دهه فجر امسال شاداب تر و با نشاط تر از سال گذشته برگزار شد.

استان گلستان پیش از انقلاب اسلامی یکی از مناطق محروم کشور بود اما به برکت انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف کشاورزی، امور زیربنایی، آموزش، گردشگری و غیره توسعه یافته و اجرا و کلنگ زنی پروژه‌های مختلف عمرانی، صنعتی و اقتصادی در دهه فجر امسال حکایت از تکاپو برای پیشرفت و توسعه است.