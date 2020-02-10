واحدهای مسکونی کمیته امداد دیر تحویل مددجویان شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح دوشنبه در آئین بهره‌برداری از واحدهای مسکونی مددجویان کمیته امداد شهرستان دیر، اظهار داشت: تلاش‌های گسترده‌ای به منظور تأمین مسکن ایمن برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد صورت گرفته است.

عبدالکریم گراوند خاطرنشان کرد: امروز ۱۸ واحد مسکونی کمیته امداد دیر با اعتبار ۹ میلیارد ریال تحویل متقاضیان شده است و تلاش می‌شود که همکاری لازم برای تکمیل واحدهای مسکونی مددجویان صورت گیرد.

سید علی حسینی رئیس کمیته امداد شهرستان دیر نیز گفت: در سال جاری از محل تفاهم‌نامه کمیته امداد با استانداری ۱۳ واحد مددجویی در یک‌فاز و ۹ واحد دیگر نیز در فاز دوم احداث‌شده که ۱۸ واحد آن امروز با اعتبار ۹ میلیارد ریال افتتاح و به مددجویان تحویل داده شد.

وی عنوان کرد: هر یک از این واحدها ۵۰ مترمربع زیربنا دارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای احداث آن هزینه شده است.

حسینی یادآور شد: سال آینده از محل اعتبارات استانداری ۶۷ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد شهرستان دیر احداث خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ مددجو فاقد زمین برای احداث مسکن هستند، تأکید کرد: از شهرداران، دهیاران و خیرین جهت تأمین زمین برای ساخت این واحدهای مسکونی انتظار همکاری داریم.

رئیس کمیته امداد شهرستان دیر خاطرنشان کرد: استاندار بوشهر در حاشیه افتتاح یکی از این واحدهای مسکونی، یک اصله نهال غرس کرد.