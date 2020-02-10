کمیته المپیک جامعه ورزش را به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ملی المپیک طی فراخوانی از ملت همیشه در صحنه ایران به خصوص جامعه فرهیخته ورزش کشور درخواست کرد امسال نیز همچون گذشته با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضمن تجدید بیعتی دوباره با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی، شهدای عزیز و مقام معظم رهبری، ولایت مداری، بصیرت، وحدت و همبستگی خود را به جهانیان اثبات نمایند.



در متن فراخوان کمیته ملی المپیک برای جامعه ورزش کشور آمده است:

امسال نیز همچون سالهای گذشته مسوولان، مدیران، پیشکسوتان، مربیان، قهرمانان و المپین های ورزش کشور بار دیگر با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن چهل و یکمین بهار آزادی با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و شهدای عزیز تجدید میثاقی دوباره خواهند داشت تا به جهانیان ثابت شود جامعه ورزش کشور همچون قطره ای در میان خیل عظیم و میلیونی مردمی، پشتیبان ولی فقیه و انقلاب اسلامی بوده و به هیچ وجه از آرمانهای امام راحل و شهدای عزیز دست بر نخواهند داشت.

بدون شک در چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این بار نیز مسوولان، مدیران و کارمندان کمیته ملی المپیک نیز همراه با جامعه ورزش کشور و با حضور حماسی خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با آرمانهای انقلاب اسلامی عهد و پیمانی دوباره خواهند بست تا بصیرت و ولایت مداری خود را در میان خیل عظیم میلیونی مردمی به جهانیان اثبات نمایند. وعده همه ما در سراسر کشور ... حضور حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن.