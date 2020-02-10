آمازون در کنگره جهانی موبایل شرکت نمی کند/ حضور کم رنگ سامسونگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پس از ال جی و اینویدیا، شرکت آمازون نیز اعلام کرده به دلیل شیوع کرونا در کنگره جهانی موبایل شرکت نمی کند.

این شرکت اعلام کرده به دلیل شیوع کرونا و ادامه نگرانی ها درباره این ویروس از شرکت در کنگره جهانی موبایل خودداری می کند. آمازون تصمیم داشت در این مراسم سرویس های وب خود را معرفی کند.

به نظر می رسد علاوه برآمازون، سامسونگ هم برنامه های خود برای حضور در این کنگره را کاهش داده و بسیاری از مدیران ارشد شرکت نیز سفرهای خود به بارسلونا (محل برگزاری کنگره جهانی موبایل) را لغو کرده اند.

البته به نوشته وب سایت سی نت، این شرکت هنوز مشغول بررسی است و احتمال دارد برنامه های خود را دوباره تغییر دهد. سامسونگ در این باره هیچ اظهار نظری نکرده است.

این در حالی است که برگزار کنندگان کنگره جهانی موبایل اعلام کرده اند با وجود شیوع کرونا، این مراسم برگزار می شود اما اقداماتی در نظرگرفته شده که شامل ممنوعیت حضور بازدیدکنندگان از ایالت هوبی چین و اندازه گیری دمای بدن مهمانان است.

همچنین بازدیدکنندگانی که به چین سفر کرده اند باید مدارکی ارائه کنند که ثابت شود آنها طی ۱۴ روز قبل از برگزاری مراسم به این کشور سفر نکرده اند.