کشف شکاف امنیتی در اندروید های ۸ و ۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، محققان امنیتی شرکت آلمانی ERNW یک شکاف امنیتی به نام «BlueFrag» را کشف کرده اند که به هکرها اجازه می دهد بی سروصدا بدافزاری را در موبایل های اندروید نصب و اطلاعات کاربران را سرقت کنند. این بدافزار روی دستگاه هایی دارای اندروید ۸ اوریو یا اندروید ۹ پای نصب می شود.

هکرها برای سوءاستفاده از دستگاه کاربر فقط به آدرس «بلوتوث MAC» آن نیاز دارند. دسترسی به آدرس «بلوتوث MAC» نیز با توجه به وای فای MAC کار ساده ای است. به این ترتیب ممکن است حتی کاربر متوجه سرقت اطلاعات خود نشود.

هرچند این شکاف امنیتی در اندروید ۱۰ قابل استفاده نیست، اما ERNW هشدار داده این شکاف احتمالا در نسخه های اندروید قبل از ۸ نیز وجود دارد. البته محققان امنیتی این شرکت تاثیر این شکاف امنیتی بر دستگاه هایی با نسخه اندروید قدیمی تر را بررسی نکرده اند.

با نصب وصله امنیتی که در فوریه ۲۰۲۰ عرضه شده، کاربران می توانند این شکاف امنیتی را برطرف کنند.