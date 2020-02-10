نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/ نرخ ۱۱ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه بیست و یکم بهمن ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۲ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۱۶۲ ریال و هر یورو نیز با ۳۴ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۹۹۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۵۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۲۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۵۷ ریال، روپیه هند ۵۸۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۹۸۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۹۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۶۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۵۹۰ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۹۱۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۹۸ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۱۶ ریال، روبل روسیه ۶۵۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۴ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۱۳۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۲۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۴۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۵ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۶۲۳ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۷۸ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۸۶۳ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۲۴۰ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار ۱۳۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۳۱۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۸۵ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۷۰۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۶۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزارو ۲۰۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۶۹۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۷۵ ریال ارزش‌گذاری شد.