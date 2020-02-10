پژواک پیام انقلاب اسلامی تمام مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در این بیانیه عنوان شده است: «۲۲ بهمن ماه روز حرکت در مسیر روشن انقلاب اسلامی و راه هدایت گرانه امام و شهدا و پیوستن به اقیانوس بیکران اراده و اقتدار ملی و فرصتی برای سنجش حرکت انقلاب اسلامی و هموار کردن مسیر آن در جهت نیل به اهداف والای اسلامی و انسانی است. انقلاب اسلامی ملت ایران با تغییر و تحولات گسترده توانست با تمسک به مکتب رهایی بخش اسلام و توکل به حضرت حق و تبعیت خردمندانه از جایگاه رفیع امامت و ولایت در چهار دهه پرفراز و نشیب، مملو از افتخارات بی بدیل، سرشار از رشادت و حماسه، آکنده از مجاهدت‌های به یاد ماندنی، هجمه‌های گوناگون دشمنان انقلاب و نظام اسلامی را پشت سر گذارد.

اکنون در چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نهال انقلاب به سلامت از انواع فتنه‌ها و تهدیدات عبور کرده و تبدیل به درخت تنومندی شده است اما دشمنان قسم خورده نظام هنوز دست از خصومت برنداشته و همچنان با پی ریزی فتنه‌های پیچیده‌تری سعی در خدشه‌دار کردن وجهه انقلاب اسلامی دارند. اینک با اوج گرفتن پیشرفت‌ها و رشد و تعالی، کشورمان در پنجمین دهه از حیات پر برکت و طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به سمت قله‌های عزت و افتخار و اقتدار حرکت می‌کند و در آستانه طلوع چهل و دومین بهار فجر پیروزی انقلاب اسلامی، پژواک پیام این انقلاب با در نوردیدن تمامی مرزهای جغرافیایی، به گوش می‌رسد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان مرکزی با تبریک فرا رسیدن بیست و دوم بهمن، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، از عموم مردم انقلابی و همیشه در صحنه استان دعوت می‌کند تا یک بار دیگر با حضور باشکوه خود، ضمن ابراز وفاداری به آرمان‌های رفیع بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر، با ولی امر مسلمین آیت الله العظمی خامنه‌ای تجدید پیمان کنند.»

گفتنی است، مراسم جشن انقلاب در شهر اراک، از ساعت ۸:۳۰ صبح روز سه‌شنبه در میدان شهدا همراه با اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی هنری و اجرای سرود ۱۳۵۷ نفری دانش‌آموزی آغاز و راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن رأس ساعت ۱۰ صبح در مسیرهای پل خیبر، خیابان محسنی، خیابان شهید ادبجو، میدان البرز، مصلای بیت المقدس با حضور پرشور مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه، همراه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران برگزار خواهد شد.