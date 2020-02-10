حذف هزینه مالی برای نشریات علمی/ نشریات درآمدزا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علی جهان گفت: همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و انتشارات اشپرینگر به منظور انتشار ۷ عنوان از نشریات علمی دانشگاه تداوم پیدا کرد.

مدیرکل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد افزود: علیرغم تحریم های ظالمانه و فشارهای موجود بر ناشران بین المللی، با تلاش و پیگیری مسولان دانشگاه همکاری با این ناشر در قالب مدل جدید ادامه یافت.

جهان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه های بین المللی جایگاه مناسبی پیدا کرده اند دانشگاه نوع قرارداد را تغییر داد و از سال ۲۰۲۰ میلادی با مدل هیبرید نیازی به صرف هزینه مالی برای انتشار این نشریات نیست و از طرف دیگر این نشریات برای دانشگاه درآمدزایی هم خواهند داشت.

وی افزود: تولید و گسترش علم از اهداف اصلی دانشگاه آزاد اسلامی است و گام های اساسی در این زمینه برداشته شده است در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی ۳۹۰ عنوان نشریه علمی دارد که ۱۶ عنوان آن در پایگاه بین المللی Clarivate Analytics و ۱۹ عنوان در Scopus نمایه هستند، ۱۱۷ عنوان رتبه علمی از وزارتین دارند و با رفع برخی از موانع مدل درآمد زایی ارزی به سایر مجلات تعمیم خواهد یافت.

مدیرکل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اظهار داشت: به زودی گردهمایی سراسری سردبیران مجلات را خواهیم داشت تا ضمن تبادل نظر، کارگاه های استانداردسازی و نمایه سازی برای مجلات برگزار شود. معتقدیم هم افزایی دانش در این زمینه موجب پیشبرد اهداف کلان دانشگاه می شود.

وی تأکید کرد: تبدیل دانشگاه به یک ناشر معتبر بین المللی از جمله اهدافی است که در دستور کار این اداره کل قرار دارد و در گام اول در نظر داریم با افزایش نمایه های معتبر مجلات در مسیر درآمدزایی ارزی حرکت کرده و در این راستا از ناشران تراز اول و معتبر جهانی استفاده کنیم.