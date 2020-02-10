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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۰۹

پس از ال جی، انویدیا و آمازون؛

سونی هم به دلیل شیوع کرونا از کنگره جهانی موبایل کناره گرفت

سونی هم به دلیل شیوع کرونا از کنگره جهانی موبایل کناره گرفت

پس از ال جی، انویدیا و آمازون این بار شرکت سونی اعلام کرده به دلیل شیوع کرونا در کنگره جهانی موبایل شرکت نمی کند و در عوض یک کنفرانس خبری در یوتیوب برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، عدم شرکت سونی در کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۰ ضربه بزرگ دیگری به کنگره جهانی موبایل است زیرا سونی  یکی از بزرگترین شرکت کنندگان این رویداد به حساب می آید. همچنین کارشناسان پیش بینی می کردند سونی احتمالا از موبایل جدید خود به نام «اکسپریا ۵ پلاس» رونمایی کند.

در بیانیه این شرکت آمده است: ما اهمیت زیادی به ایمنی و سلامت مشتریان، شرکا، رسانه ها و کارمندان می دهیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از شرکت در کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۰ در بارسلونا اسپانیا اجتناب کنیم.

این شرکت به جای کنگره جهانی موبایل، کنفرانس خبری خود را در کانال رسمی اکسپریا در یوتیوب و به طور آنلاین برگزار می کند.

کد مطلب 4849749

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