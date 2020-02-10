سونی هم به دلیل شیوع کرونا از کنگره جهانی موبایل کناره گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، عدم شرکت سونی در کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۰ ضربه بزرگ دیگری به کنگره جهانی موبایل است زیرا سونی یکی از بزرگترین شرکت کنندگان این رویداد به حساب می آید. همچنین کارشناسان پیش بینی می کردند سونی احتمالا از موبایل جدید خود به نام «اکسپریا ۵ پلاس» رونمایی کند.

در بیانیه این شرکت آمده است: ما اهمیت زیادی به ایمنی و سلامت مشتریان، شرکا، رسانه ها و کارمندان می دهیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از شرکت در کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۰ در بارسلونا اسپانیا اجتناب کنیم.

این شرکت به جای کنگره جهانی موبایل، کنفرانس خبری خود را در کانال رسمی اکسپریا در یوتیوب و به طور آنلاین برگزار می کند.