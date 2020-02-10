ترکیب شهرخودرو و الهلال عربستان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال شهرخودرو مشهد و الهلال عربستان در هفته نخست مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از ساعت ۱۸:۱۰ امروز آغاز می شود.

مجتبی سرآسیابی سرمربی شهرخودرو ترکیب زیر را برای بازی با نماینده عربستان در نظر گرفت:

مهدی رحمتی، علی نعمتی، فرشاد فرجی، محمدقاضی، اکبر صادقی، امین قاسمی نژاد، حسین مهربان، میلاد سرلک، حسن جعفری، سعید صادقی، محمد فرامرزی.

همچنین الهلال نیز از ۱۱ بازیکن زیر برای شروع بازی استفاده می کند:

عبدالله معیوف، العلیان، جونگ هیون سو، عبدالله حافظ، یاسر الشهرانی، عبدالله عطیف، سلمان فرج، سباستین جوویکو، سام الدوسری، آندره کاریلو، گومز.