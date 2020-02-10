بازسازی اساسی ۲۹۰ کیلومتر از راه آهن جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی امروز دوشنبه در مراسم پایان بازسازی راه آهن محور جنوب با بیان اینکه تشکر می‌کنم از عموم همکارانم که با تلاش و سخت کوشی افتخار بزرگی در حوزه راه آهن و در منطقه لرستان آفریدند، اظهار داشت: راه آهن سراسری ایران سال ۱۳۱۷ به بهره برداری رسید، در سال ۱۳۳۵ روسازی محور جنوب اصلاح شده و بعد از آن هیچ اتفاقی نیفتاده و در این دولت از سال ۹۲ تا امروز کل خط برداشته شده و دوباره احداث شده است.

وی یادآور شد: با مسدودی‌های کوتاه در شرایط بسیار سخت، محوری که به خاطر شرایط خاص و ابنیه و مشخصات فنی خاصی که دارد دانشگاه راه آهن است، بازسازی شد.

معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه شبانه روز برای بازسازی این محور تلاش شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم خیر و برکت این زحمات در خانواده‌ها آنها و برای فرزندان آنها بماند و ذخیره آخرت افراد باشد.

رسولی با بیان اینکه ۲۹۰ کیلومتر از محور راه آهن جنوب بازسازی اساسی و نوسازی شده است، تصریح کرد: امروز هم ایمنی در این محور ارتقا یافته است و هم سرعت حرکت افزایش یافته است، در حال حاضر ۵.۲ میلیون تن بار از این محور عبور می‌دهیم البته تقاضای موجود ۷.۹ میلیون است.

وی با تاکید بر اینکه واریانت دورود- خرم آباد- اندیمشک کمک می‌کند به رفع گلوگاه ظرفیتی این محور که امیدواریم با دستور ویژه وزیر راه احداث شود، افزود: در ارتباط با پایانه‌های لجستیکی در این منطقه و در اندیمشک نیز آمادگی داریم. پروژه‌های متعدد دیگری هم داریم و در ارتباط با ارتقای خدمات ایستگاهی اقدامات خوبی انجام شده است.