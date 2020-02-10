به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعت‌مداری دوشنبه‌شب در نشست کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر اظهار داشت: وظیفه قانونی شرکت‌های مستقر در عسلویه اجرای مسئولیت‌های اجتماعی نسبت به محیط پیرامونی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره بر طرح اشتغال روستایی بیان کرد: برای این امر با اجازه رهبری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برداشت کردیم و ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با سودهای ۴، ۶ و ۱۰ درصد پرداخت شد لذا نظارت جدی به پرداخت تسهیلات مذکور صورت گیرد.

وی در مورد مشکل استان بوشهر در مورد عدم تأمین اعتبار پرداخت تسهیلات متمم برای تکمیل طرح‌های اشتغال روستایی گفت: برای این امر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به استان بوشهر اختصاص می‌دهیم تا زمینه تکمیل طرح‌های نیمه تمام اشتغالزایی فراهم شود.

وزیر تعاون با تاکید بر اجرای مسئولیت‌های اجتماعی صنایع نفت و گاز عسلویه گفت: شرط ما برای این امر این است که منابع مسئولیت‌های اجتماعی به صورت شفاف به مردم اعلام شود.



شریعتمداری افزود: خرید محصولات تولیدی از خود استان یک خط مشی برای ماست و درخواست مردم منطقه در مورد سهم عوارض آلایندگی عسلویه را در دولت پیگیری خواهم کرد.