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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۲۱:۰۶

در سراسر کشور؛

مردم ایران در چهل و یکمین سالگرد انقلاب نوای «الله اکبر» سر دادند

مردم ایران در چهل و یکمین سالگرد انقلاب نوای «الله اکبر» سر دادند

در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مردم ایران امشب بر فراز بام‌ها نوای «الله اکبر» سر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم در سراسر کشور در چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و به حرمت پاسداشت خون مطهر هزاران شهید لاله گون ایران عزیز، با افتخار به گذشته و امید به آیندۀ انقلاب اسلامی؛ در شامگاه بیست و یکم بهمن؛ ایران اسلامی متحد و منسجم رأس ساعت ۲۱:۰۰ غریو فریادهای «الله اکبر» خود را به یاد تکبیرهای بهمن خونین ۵۷ سر دادند.

اقشار مختلف مردم اعم از پیر و جوان با سر دادن «الله اکبر»، بار دیگر عشق و ارادت خود به نظام اسلامی را به گوش جهانیان رساندند.

گفتنی است مردم ایران فردا با شرکت در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور صدای خود را به گوش جهانیان خواهند رساند.

کد مطلب 4850109

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