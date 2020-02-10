به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رحیم‌زاده شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره دستاوردهای دانشجویان پیام نور کشور که به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد ضمن اشاره به سیاست‌های وزارت علوم مبتنی بر توسعه کرسی‌های آزاد اندیشی در سراسر کشور مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیان کرد: کرسی‌های آزاداندیشی ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش یافته اند.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی در سال جاری به میزبانی مشهد برگزار شد، افزود: به منظور جدی گرفتن آزاداندیشی و کاهش محدودیت‌ها، وزارت علوم به این حوزه ورود مناسبی داشته است.

مشاور معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزایش برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی را نشانه استقبال خوب دانشجویان و اساتید از این برنامه‌ها نیز دانست و تصریح کرد: ترویج فرهنگ گفتگو از دیگر محورهای این کرسی‌ها است.

رحیم زاده با بیان اینکه سیاست و آزادی‌های اجتماعی در رده نخست پرتکرارترین موضوعات گفتمان‌ها و کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌های کشور هستند، گفت: جدی گرفتن این کرسی‌ها در دستور کار وزارت‌خانه است.