به گزارش خبرنگار مهر، روند انتشار کتب از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان ادامه دارد و این بار کتاب جدیدی با عنوان سرودهای بی تکرار از سوی حوزه روانه بازار نشر شده است.

سروده‌های بی تکرار کتاب جدید حوزه هنری استان کردستان در برگیرنده خاطرات و زندگی نامه شاعران انقلابی این استان به همت و کوشش شیلان اویهنگی توسط انتشارات سوره مهر چاپ و روانه بازار شده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در این خصوص اظهار داشت: راستای ثبت و ضبط خاطرات هنرمندان تأثیرگذار بر عرصه هنر و فرهنگ استان با همت دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری کردستان، خاطرات جمعی از شاعران انقلابی کردستان همزمان با چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به قلم شیلان اویهنگی در انتشارات سوره مهر با شمارگان ۱۲۵۰ نسخه چاپ و روانه بازار شده است.

امین مرادی در خصوص ویژگی اصلی این کتاب گفت: تحلیلی بر شعر کردستان در دو مقطع پیش از انقلاب و بعد از انقلاب با درآمدی بر شعر پایداری در کردستان که در آن نویسنده کتاب سعی نموده است خواننده را با پیشینه این نوع شعر در کردستان، جریان شناسی شعر انقلاب، ظرفیت‌ها و ظرافت‌های شعر پایداری و درنهایت جایگاه شعر کردستان در انقلاب اسلامی آشنا کند.

وی ادامه داد: در این کتاب ۳۱۰ صفحه‌ای نویسنده در دو فصل به معرفی نوزده شاعر متعهد و انقلابی کردستان پرداخته است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان افزود: در فصل اول کتاب در قالب مصاحبه‌های حضوری زندگی ۱۳ شاعر کردستانی از نقاط مختلف استان که در زمینه ادبیات پایداری صاحب اثر هستند را از جمله اکرم بهرامچی، طاهره تختی (نسیم)، بهروز خیریه، منصور دولتی، محمد رحیمی رضوان، سالار شریعتی، مهدی صفی یاری، علی احسان فریدونی، علی اصغر فریدونی، مسعود مطهری، ابوالقاسم معمار، منصور ملاولی و عمر صالحی صاحب با درج نمونه‌ای از آثار آنان به رشته تحریر درآمده است.

وی گفت: شرح زندگی این هنرمندان از زبان خود هنرمند و با پرداختی زیبا توسط نویسنده جذابیت داستانی زیبایی را به این کتاب داده است که با توجه به اینکه در استان کردستان نخستین اثر از این نوع است، می‌تواند به عنوان مرجع و منبعی مستند مورد مطالعه و استفاده علاقه مندان قرار بگیرد.

مرادی افزود: در فصل دوم کتاب، نویسنده شرح زندگی ۶ شاعر انقلابی که رُخ در نقاب خاک کشیده اند از جمله شاهرخ اورامی، شیخ حسینعلی رحمانی گروسی، سید ابراهیم ستوده، سید محمود گلشن کردستانی، شیخ علی اکبر کوماسیان و عبدالغفار وارستگان را به رشته تحریر در آورده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان گفت: کتاب سرودهای بی تکرار حاصل ۲ سال تلاش نویسنده کتاب شیلان اویهنگی است که با طرح جلدی از امیر غلامی توسط انتشارات سوره مهر با قیمت ۴۵ هزار تومان وارد بازار نشر شده است.

شیلان اویهنگی متولد ۱۳۷۰ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران و کارشناس ارشد ادبیات پایداری دانشگاه لرستان است.

وی از سال ۹۳ در زمینه ادبیات پایداری به صورت تخصصی شروع به فعالیت کرده است که حاصل آن نگارش و چاپ کتاب سید عطاء (زندگی نامه داستانی سید عطاء‌الله حسینی) از شهدای سیران‌بند بانه، فهمیده کردستان زندگی نامه داستانی یدالله محمدی از شهدای شاخص دانش آموز کردستان و هشت شهر حماسه پژوهشی در باب بررسی مونولوگ در هشت رمان دفاع مقدس بوده است.

از این نویسنده علاوه بر این کتاب اثر دیگری با عنوان رادیوسنه خاطرات دوران دفاع مقدس دکتر بهروز خیریه معاون وقت رادیوی صدا و سیما مرکز کردستان آماده چاپ است.