پرونده الکترونیکی سلامت برای یک میلیون نفر زنجانی انجام شده است

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت پرونده الکترونیکی سلامت در استان زنجان اشاره کرد و گفت: پرونده الکترونیکی سلامت برای ۱۰۰ درصد از مردم استان زنجان صادر شده است.

وی اظهار کرد: پرونده الکترونیکی سلامت برای یک میلیون و ۶۰ هزار نفر از مردم استان انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در بین ۵۸ دانشگاه علوم پزشکی در سطح کشور زنجان جز و دانشگاه‌های برتر در اجرای سامانه سیب در کشور است، گفت: تاکنون با توجه به این میزان جمعیت استقبال از سامانه سیب خوب بوده است.

قزلباش ابراز کرد: استان زنجان جایگاه خوبی در اجرای سامانه سیب در سطح کشور دارد و هدف از تشکیل پرونده الکترونیک سلامت مراقبت‌های بهداشتی برای تمامی گروه‌های سنی است.

وی افزود: پرونده الکترونیک سلامت (سامانه سیب) در تمام نقاط کشور راه‌اندازی شده و از اقدامات مهم دولت است و در اجرای این طرح روستاییان ثبت‌نام خوبی در سامانه دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، یاد آو ر شد: با اجرای طرح پرونده الکترونیکی سلامت در استان ارئه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم تسریع می‌شود.