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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۴۴

کتاب «بنیاد حق طبیعی» فیشته نقد و بررسی می شود

کتاب «بنیاد حق طبیعی» فیشته نقد و بررسی می شود

کتاب «بنیاد حق طبیعی براساس اصول آموزه‌ی دانش» نوشته‌ یوهان گوتلیب فیشته در مرکز فرهنگی شهر کتاب نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌تازگی کتاب «بنیاد حق طبیعی براساس اصول آموزه‌ی دانش» نوشته یوهان گوتلیب فیشته با ترجمه‌ سیدمسعود حسینی از سوی نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب یکی از ارکان اصلی نظام فیشته در دوره‌ ینا (حدود ۹۹-۱۷۹۴) است که به شرح و تفصیل فلسفه‌ حق یا فلسفه‌ سیاسی او اختصاص دارد.

دو رکن دیگر این نظام که در کتاب‌های «بنیاد کل آموزه‌ی دانش» و «نظام آموزه‌ی اخلاق» بسط یافته‌اند، فلسفه اولی و فلسفه‌ اخلاق فیشته را دربردارند. اکنون با ترجمه‌ و انتشار «بنیاد حق طبیعی»، سه رکن نخستین و از حیث تاریخی، اثرگذارترین نظام فیشته را در زبان فارسی در اختیار داریم.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «بنیاد حق طبیعی» اختصاص دارد که با حضور آرش اباذری، شروین مقیمی و سیدمسعود حسینی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 4853011

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