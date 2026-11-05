به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت عصر امروز پنجشنبه ۱۴ آبان با حضور علی مقواساز معاون فرهنگی بسیج، علیرضا زاکانی شهردار تهران، جلال غفاری دبیر این دوره از جشنواره و هنرمندان و مسئولان مختلف در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

در آغاز این نشست و پس از خوانش سرود ملی و قرائت قرآن، ویدئویی درباره رخدادهای نوزدهمین دوره این جشنواره پخش شد.

دال مرکزی این جشنواره «ملت مبعوث» بوده است

در ادامه جلال غفاری دبیر جشنواره با خوش‌آمدگویی به میهمانان و حاضران عنوان کرد: جشنواره را در حالی برگزار می‌کنیم که در اختتامیه هجدهمین دوره، سخنرانی ماندگاری از سپهبد شهید حسین سلامی داشتیم و واجب است تا یاد شهیدانی چون تنگسیری، سلیمانی و سلامی را پاس بداریم. در این جشنواره به دنبال ایجاد نسبت میان سینما و مقاومت هستیم و اساسا این نسبت، نسبت سینما در سینما است. یحیی سنوار ثانیه‌هایی را تصویر کرد که با کارگردانی خداوند جلوه کرد و دنیا را تکان داد. این جشنواره از دل ۲ جنگ رسالت خود را در این می‌بیند تا این چراغ را هرچه روشن‌تر نگاه دارد و «ملت مبعوث» دال مرکزی حرکت گفتمانی جشنواره نوزدهم است و خانه جشنواره صرفا نه پردیس ملت، بلکه میادین بوده است. از این رو برخی از آثار جشنواره را در میادین کل کشور اکران کردیم و این جشنواره اختتام اکران‌ها نخواهد بود.

وی ادامه داد: از زحمات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بسیار متشکرم که سبب شدند تا بیش از دوازده فرهنگسرا به اکران آثار بپردازند. در این دوره به حضور آثار بین‌المللی توجه کردیم و استقبال زیادی صورت گرفت. اگر اثری برگزیده نمی‌شود، لزوما اثر بدی نیست بلکه اثر بهتری وجود داشته است. ان‌شاءالله بتوانیم به عدالت و انصاف برگزیدگان را به جامعه هنری معرفی کنیم. رهبر شهید فرمودند تا گفتمان مقاومت را ترویج کنیم و چه زبانی بهتر از سینما وجود دارد؟

در ادامه کلیپی در پاسداشت یاد سپهبد سلامی پخش شد.

جشنواره مقاومت می‌تواند عمق و ریشه‌های مقاومت را واکاوی کند

در ادامه علیرضا زاکانی شهردار تهران با سلام و خوش‌آمدگویی به حضار عنوان کرد: از تمام خالقان این جشنواره چه هنرمندان و چه مسئولان متشکرم. دریافت من از مقاومت دریافتی است که در برابر آن تسلیم و حد میانه‌اش سازش است. خود مقاومت می‌تواند هم منفعلانه باشد که حاصلی جز فرسودگی ندارد و هم می‌تواند فعال باشد. مقاومت فعال چیزی است که ما را به هدف می‌رساند و اساس آن یک راهبرد بنیادین است؛ اساسی که ماحصل آن توفیقات بسیاری را برای یک ملت به ارمغان می‌آورد.

وی یادآور شد: مقاومت ریشه‌هایی دارد که مبتنی بر آنها می‌تواند جلوه‌گری کند و اثر بگذارد. بالطبع ایمان، علم و خلاقیت می‌توانند اثر جدی خود را در این مسیر بگذارند و منشا یک مقاومت فعال و موثر باشند. فکر می‌کنم هنر به بهترین وجه می‌تواند هم این ریشه‌ها را در جامعه تقویت کند و هم آثار و اساس آن را نشان بدهد. در خصوص شهر و مدیریت شهری، ابعاد مختلف زندگی و شرایطی که حاکم است خود می‌تواند برشی از مقاومت را عرضه کند، مثلا مقاومت در حوزه فرهنگ، اجتماع، دفاع و اقتصاد جلوه‌های مختلفی دارد. لذا فکر می‌کنم این جشنواره و هنرمندان حاضر در آن می‌توانند به بهترین شکل صورت‌های مختلف مقاومت را نمایش دهند؛ هم عمق و ریشه‌های آن را واکاوی کنند و هم آثار آن را عیان سازند.

وی ادامه داد: یکی از خدماتی که به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ ارائه شد، خدمت‌رسانی به مردم در هتل‌ها بود که شمار بالایی در ۲ جنگ تحمیلی اخیر پوشش داده شدند. وقتی خالقان این خدمت را بررسی می‌کنید، صدها اثر هنری را مشاهده می‌کنید. یک نمونه آن در جنگ چهل‌روزه حضور صد و نود روانشناس در این مراکز بود که چهار ماه به درازا انجامید و هیچ پولی نیز دریافت نکردند، یکی از روانشناسان نیز در خارج از کشور ساکن بود اما بازگشت تا به کشورش خدمت کند. با همه وجودم سپاسگزارم و از خالقان این آثار و برگزارکنندگان این جشنواره متشکرم.

در ادامه آئین تجلیل از احمد نجفی برگزار شد.

معادله مقاومت نه تعداد موشک و هواپیما، بلکه ایمان به خداست

پس از آن حسین طائب رئیس سازمان بسیج با درود بر روح پیامبر (ص) عنوان کرد: خداوند را شاکریم که این توفیق را یافتیم تا در جمع شما اصحاب هنر حضور پیدا کنیم. وظیفه من این بود تا خداقوتی عرض کنم به شما که تاثیرگذار در پایدار کردن مقاومت هستید. امسال نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت زیر سایه تهدید همه جانبه دشمن برگزار شد؛ این یعنی همانطوری که رزمنده دفاع نظامی لانچرهای خویش را ترک نمی‌کند، هنرمند عرصه نبرد ادراکی نیز در محاصره اقتصادی و زیر سایه جنگ و تهدید سنگر خویش را ترک نمی گوید و با تصویرسازی از مقاومت شکستی نو بر دشمن وارد می‌آورد.

وی افزود: آمریکایی‌ها گمان می‌کردند نظم جدید جهانی نظم آمریکایی خواهد بود و بر آن بودند تا در دویست و پنجاه سالگی تاسیس‌شان کدخدایی دهکده ارتباطات جهانی را به دست بگیرند. قرار بود با جنگ ترکیبی این دهکده را بسازند؛ جنگی که شامل جنگ فرهنگی، تحریم، دادگاه، ترور، جنایت و ... باشد. اما جشنواره فیلم مقاومت می‌خواهد تصویری را ارائه کند تا نشان دهد به رغم تمام این جنایت‌ها، کسی که در این جنگ شکست خورد، آمریکا و اسرائیل بود. آنها تمام توانشان را به کار گرفتند اما بعد از چهل روز پرچم تسلیم را بالا آوردند، چراکه معادله از جنگ بین ظالم و مظلوم، به جنگ میان ظالم و مقاوم شکل گرفته بود. معادله مقاومت نه تعداد موشک و هواپیما، بلکه ایمان به خداست. نمی‌توان از حقوق بشر سخن گفت و بعد کودک را بمباران کرد.

طائب گفت: جنگ نظامی که تمام می‌شود، در پس و پیش آن دشمن با صوت و تصویر به جنگ ملت‌ها می‌آید تا نور خدا را خاموش کند و تصویری دیگر بسازد. در جنگ هنری ابرازها در انحصار آمریکایی‌هاست اما آنها موفق نمی‌شوند چراکه سینمای مقاومت زمین را عوض می‌کند؛ خدا به کمک سینمای مقاومت می‌آید و تصویری که شما می‌سازید جهانی خواهد شد. همانطوری که ما در جنگ نظامی از پایداری رزم سخن می‌گوییم، در عرصه سینما و هنر هم چنین باید باشد. اگر جهت دوربین‌های ما همگرا باشد، سوژه‌هایمان موثر باشد و بتوانیم جنایات دشمن را به تصویر بکشیم، آنگاه خواهید دید که شروع تغییر نه از خاورمیانه، بلکه از آمریکا خواهد بود.

وی در پایان بیان کرد: خواهید دید که زین پس در آمریکا و اسرائیل آدم‌ها قربانی می‌شوند. امروز مردم آمریکا با تغییر سیاسی شروع کرده‌اند و اگر مسأله حل نشود، تغییر در اجتماع آغاز می‌شود و مردم به کف خیابان‌ها خواهند آمد. امیدوارم که مستضعفان جهان جشن پیروزی زودهنگامی بگیرند.

در ادامه برگزیدگات بخش‌های مختلف اعلام شدند:

معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف

بخش مستند

بهترین کارگردانی فیلم مستند بلند

نامزدهای این بخش:

«آبراه کوچکی در میان هور» از مرتضی پایه شناس

«خشت و خون» از عقیل جماعتی

«کوریدور طلایی» از مریم طالبی انارکی

«ایستاده در کنار تیمز» از سید مصطفی موسوی تبار

«عمق میدان» علی شهاب الدین

در این بخش «خشت و خون» به کارگردانی عقیل جماعتی شایسته تقدیر شناخته شد.

جایزه بهترین کارگردانی مستند نیز به مرتضی پایه‌شناس برای مستند «آبراه کوچک خوشبختی» رسید.

جایزه بهترین دستاورد فنی

نامزدهای بهترین دستاورد مستند:

«کریدور طلایی»؛ سید حسن سیدی پریشان و وحید کاظمی (فیلمبرداری)

«من جلال آل احمد هستم»؛ علی اکبری( پژوهش)

«کریدور طلایی»؛ مریم طالبی انارکی( پژوهش)

«خشت و خون»؛ عقیل جماعتی (پژوهش)

«در میان درختان انجیر»؛ مسعود زارعیان (تدوین)

«مردان نجات»؛ فرشاد یحیایی و حسین معماریان( تدوین)

جایزه بهترین دستاورد فنی به سید حسن سیدی پریشان و وحید کاظمی برای فیلمبرداری فیلم «کریدور طلایی» رسید.

جایزه دیگر این بخش به علی اکبری برای پژوهش مستند «من جلال آل احمد هستم» رسید.

بهترین فیلم مستند بلند

نامزدهای بهترین فیلم مستند بلند:

«آسمان عمیق»؛ تهیه کننده: سید مسعود امامی و محمد حسین انصاری

«مردان نجات»؛ تهیه کننده: ناصر نادری

«ایستاده در کنار تیمز»؛ تهیه کننده: زهره نجف‌زاده

«همه چیز برای همیشه»؛ تهیه کننده: محمد حسن یادگاری

«من جلال آل احمد هستم»؛ تهیه کننده: علی اکبری

در این بخش مستند «من جلال آل احمد هستم» از علی اکبری شایسته تقدیر شناخته شد.

جایزه بهترین فیلم مستند بلند نیز به مستند «ایستاده در کنار تیمز» به تهیه‌کنندگی زهره نجف‌زاده رسید.

جایزه بهترین مستند کوتاه

نامزدهای بهترین فیلم مستند کوتاه:

«حالا منم از جنگ قصه دارم» از سعید فرجی

«کوچه ور» از سید محمد جواد جعفری

«انتظار ۲۵ ساله» از مطهره عدالت خواه

«در میان درختان انجیر» از مسعود زارعیان

«هفت سامورایی» از بهزاد علوی

جایزه بهترین مستند کوتاه به مطهره عدالت‌خواه برای فیلم «انتظار بیست و پنج ساله» رسید.

بهترین کارگردانی مستند کوتاه

در این بخش «هفت سامورایی» شایسته تقدیر شناخته شد.

همچنین جایزه بهترین کارگردانی مستند کوتاه به فیلم «در میان درختان انجیر» به کارگردانی مسعود زارعیان رسید.

بخش بهترین فیلم کوتاه

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه:

«بیتورا»؛ تهیه کننده: مهدی اباذری

«زیر چشمان خدا»؛ تهیه کننده: میلاد محمدی

«پیام بر»؛ تهیه کننده: علی طادی

«کاپیتان تورس»؛ تهیه کننده: حامد معالی مهربانی

«سلامون»؛ تهیه کننده: کمیل ارجمندی

در این بخش، «بیتورا» ساخته مهدی اباذری جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد.

بهترین کارگردانی فیلم کوتاه

نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه:

«بیتورا» از فرج صالحی

«سلامون» از کمیل ارجمندی

«سرلخت» از علی صالحی

«پیام بر» از احسان عابدنیا

«زیر چشمان خدا» از ابوالفضل ساعی مهربانی

جایزه بهترین کارگردانی به «پیامبر» از احسان عابدنیا رسید.

بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه

نامزدهای بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه:

«خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک» از احمد حیدریان

«پیام بر» از احسان عابدنیا

«کاپیتان تورس» از حسین جمشیدی

«زیر چشمان خدا» از ابوالفضل ساعی مهربانی

«بیتورا» از کوثر امیدی

جایزه بهترین فیلمنامه به «کاپیتان تورس» از حسین جمشیدی رسید.

هیئت داوران در بخش فیلم کوتاه یک جایزه ویژه به «زیر چشمان خدا» از ابوالفضل ساعی اهدا کردند.

بهترین دستاورد فنی فیلم کوتاه

نامزدهای این بخش:

«سرلخت»؛ علی صالحی(تدوین)

«آدم خورا»؛ سید محمد لاجوردی( صداگذاری)

«کاپیتان تورس»؛سیاوش کردجان (تدوین)

«سلامون»؛ سید محمدرضا سجادیان (فیلمبرداری)

«کلبه اسفندیار»؛ علی محمد قاسمی(فیلمبرداری)

در این بخش سید محمد لاجوردی برای صداگذاری «آدم خورا» شایسته تقدیر شناخته شد.

جایزه بهترین دستاورد فنی فیلم کوتاه به سیدمحمدرضا سجادیان برای فیلمبرداری فیلم «سلامون» رسید.

بخش پویانمایی

بهترین فیلم انیمیشن بلند

نامزدهای این بخش:

«افسانه سپهر»؛ کارگردان: عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کننده: مهدی جعفری جوزانی

«پسر دلفینی ۲»؛ کارگردان: محمد خیراندیش و تهیه‌کننده: محمد امین همدانی

«سفینه نجات»؛ کارگردان: هادی محمدیان و تهیه‌کننده: محمدامین همدانی

«نبرد بادبادک‌ها»؛ کارگردان: الهام ابراهمی و تهیه‌کننده: الهام ابراهیمی

در این بخش «افسانه سپهر» به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی شایسته تقدیر شناخته شد.

جایزه بهترین فیلم پویانمایی بلند نیز به «سفینه نجات» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی رسید.

هیئت داوران همچنین یک جایزه ویژه را به انیمیشن «نبرد بادبادک‌ها» به تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی اهدا کردند.

بهترین کارگردانی فیلم انیمیشن بلند

نامزدهای این بخش:

«ببعی قهرمان»؛ کارگردان: حسین صفارزادگان و میثم حسینی و تهیه‌کننده: محمدمهدی مشکوری

«پسر دلفینی ۲»؛ کارگردان: محمد خیراندیش و تهیه‌کننده: محمد امین همدانی

«سفینه نجات»؛ کارگردان: هادی محمدیان و تهیه‌کننده: محمدامین همدانی

«نبرد بادبادک‌ها»؛ کارگردان: الهام ابراهمی و تهیه‌کننده: الهام ابراهیمی

در این بخش «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان جایزه را از آن خود کرد.

بهترین کارگردانی فیلم انیمیشن کوتاه

نامزدهای این بخش:

«شهر موشکی» از رسول آذرگون

«ماجراهای نوید» از محمدمهدی محسنی

«وطن» از حسنا عجمی

در این بخش «ماجراهای نوید» از محمدمهدی محسنی شایسته تقدیر شناخته شد.

«شهر موشکی» به کارگردانی رسول آذرگون جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرد.

هیئت داوران همچنین جایزه بهترین استودیو پویانمایی در حوزه مقاومت را به استودیو مهوا و مهدی جعفری جوزانی اهدا کرد.

بخش بین‌الملل

بهترین فیلم سینمایی داستانی

نامزدهای این بخش:

«پسرک» (Baby Boy) از آندری سیمونوف، روسیه

«ظهور فاتح» (Rise of the Conqueror) از جیکوب شوارتز، قرقیزستان

«جریره» (Jarira) از عمار الحمادی، عراق

در این بخش «پسرک» به کارگردانی آندری سیمونوف برنده جایزه شد.

بهترین فیلم کوتاه داستانی

نامزدهای این بخش:

«هند در محاصره» (Hind Under Siege) از ناجی سلامه، اردن

«دست‌های ناامید» (Hopeless Claps) از عمر صالح، فلسطین

«رز صحرا» (Desert Rose) از اوساما بن‌حصین، الجزایر

«اگر امشب اینجا را بمباران کنند چه؟» (What If They Bomb Here, Tonight?) از سمیر سیریانی، لبنان

در این بخش «هند در محاصره» ساخته ناجی سلامه برنده جایزه شد.

بهترین فیلم مستند بلند

نامزدهای این بخش:

«یادداشت‌هایی بر تبعید» (Notes on an Exile) از گستاوو کاسترو، برزیل

«قدیمی‌تر از اسرائیل» (Older Than Israel) از کریستین پیرووانو، آرژانتین و فلسطین

«شوریدگی» (A State of Passion) از کارول منصور و مونا خلیدی، لبنان

در این بخش فیلم «شوریدگی» از کارول منصور و مونا خلیدی جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد.

بهترین فیلم مستند کوتاه

نامزدهای این بخش:

«نقطه کور» (Blind Spot) از لطفی آشور، تونس

«خاک» (The Soil) از بشیر سلمان، عراق

«عدس فلسطین» (Adas Falasteen) از حمدی خلیل الحسینی و سمر طاهر لولو، فلسطین

«ارتعاشاتی از غزه» (Vibrations From Gaza) از رهاب نزال، کانادا

جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه به «ارتشاعاتی از غزه» ساخته ذهاب نزال رسید.

بخش فیلم بلند مسابقه ملی

بهترین چهره‌پردازی

نامزدهای این بخش:

سودابه خسروی برای فیلم «کوچ»

شهرام خلج و سودابه خسروی برای فیلم «پل»

شهرام خلج برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها»

محسن شادی‌بخش برای فیلم «دشت سوزان»

عباس عباسی برای فیلم «جانشین»

جایزه این بخش به محسن شادی‌بخش برای فیلم «دشت سوزان» رسید.

جایزه دیگر این بخش به شهرام خلج و سودابه خسروی برای فیلم «پل» رسید.

بهترین بازیگر نقش اصلی زن

نامزدهای این بخش:

خاطره اسدی برای فیلم «کارواش»

سارا حاتمی برای فیلم «پل»

لیلا زارع برای فیلم «هارمونی» (جهان مبهم هاتف)

سولاف فواخرجی برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها»

شبنم قربانی برای فیلم «قمارباز»

جایزه این بخش به سارا حاتمی برای فیلم «پل» رسید.

بهترین موسیقی

نامزدهای بهترین موسیقی:

امیرحسین اکبرشاهی برای فیلم «هارمونی» (جهان مبهم هاتف)

مسعود سخاوت‌دوست برای فیلم «دشت سوزان»

مسعود سخاوت‌دوست برای فیلم «کوچ»

جایزه این بخش به مسعود سخاوت‌دوست برای «کوچ» و «دشت سوزان» رسید.

بهترین جلوه‌های ویژه میدانی

نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه میدانی:

رضا ترکمان برای فیلم «جانشین»

حمید رسولیان برای فیلم «دستار»

حمید رسولیان برای فیلم «هارمونی» (جهان مبهم هاتف)

ایمان کرمیان برای فیلم «پل»

ایمان کرمیان برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها»

جایزه این بخش به رضا ترکمان برای فیلم «جانشین» رسید.

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن:

پانته‌آ پناهی‌ها برای فیلم «کارواش»

فرانک جواهری برای فیلم «نیم‌شب»

نسیم داداشی برای فیلم «نیم‌شب»

زهرا مرادی برای فیلم «کوچ»

الناز ملک برای فیلم «نیم‌شب»

جایزه این بخش به زهرا مرادی برای فیلم «کوچ» رسید.

بهترین کارگردانی

نامزدهای بهترین کارگردانی:

مجید اسماعیلی برای فیلم «دشت سوزان»

مهدی شاه‌محمدی برای فیلم «جانشین»

بابک خواجه‌پاشا برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها»

محمد عسکری برای فیلم «پل»

محمدحسین مهدویان برای فیلم «نیم‌شب»

جایزه این بخش به مجید اسماعیلی برای کارگردانی فیلم «دشت سوزان» رسید.

بهترین کارگردانی اول

نامزدهای بهترین کارگردانی اول:

محمد اسفندیاری برای فیلم «کوچ»

محسن بهاری برای فیلم «قمارباز»

امیرمهدی پوروزیری برای فیلم «۱۹۶۸»

مجید رستگاری برای فیلم «هارمونی» (جهان مبهم هاتف)

جایزه این بخش به محسن بهاری برای فیلم «قمارباز» رسید.

بهترین فیلمبرداری

نامزدهای بهترین فیلم‌برداری:

سعید براتی برای فیلم «جانشین»

علیرضا برازنده برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها»

داوود رحمانی برای فیلم «کوچ»

احسان رفیعی‌جم برای فیلم «قمارباز»

محمدصادق رمضانی برای فیلم «دشت سوزان»

جایزه این بخش به محمدصادق رمضانی برای فیلم «دشت سوزان» رسید.

بهترین تدوین

نامزدهای بهترین تدوین:

حسین جمشیدی گوهری و لیلی نوروزی برای فیلم «قمارباز»

مهدی سعدی برای فیلم «نیم‌شب»

افشین شهسواری برای فیلم «دشت سوزان»

اسماعیل علیزاده برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها»

حمید نجفی برای فیلم «جانشین»

جایزه این بخش به اسماعیل علی‌زاده برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها» رسید.

بهترین نقش اصلی مرد

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

یوسف بختیاری برای فیلم «دشت سوزان»

آرمان درویش برای فیلم «جانشین»

آرمین رحیمیان برای فیلم «قمارباز»

روح‌الله زمانی برای فیلم «پل»

احسان منصوری برای فیلم «نیم‌شب»

جایزه این بخش به آرمان درویش برای فیلم «جانشین» رسید.

بهترین جلوه‌های ویژه بصری

نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه بصری:

سیدحسن ایزدی برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها»

محمد برادران برای فیلم «جانشین»

امین پهلوان‌زاده برای فیلم«نیم‌شب»

طلا کرباسی برای فیلم «پل»

محمد مرادی برای فیلم «دشت سوزان»

جایزه ویژه این بخش به محمد برادران برای فیلم «جانشین» رسید.

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:

سعید آقاخانی برای فیلم «پل»

کوروش تهامی برای فیلم «قمارباز»

شکیب شجره برای فیلم «جانشین»

نادر فلاح برای فیلم «کوچ»

محمدرضا مسعودی برای فیلم «کوچ»

جایزه این بخش به کورش تهامی برای فیلم «قمارباز» رسید.

جایزه بهترین طراحی لباس نیز به فیلم «سرزمین فرشته‌ها» رسید.

جایزه بهترین فیلمنامه نیز به فیلم «قمارباز» و «دشت سوزان» رسید.

جایزه بهترین فیلم بلند به کامران مجیدی برای فیلم «دشت سوزان» رسید.

جایزه ویژه هیئت داوران به منوچهر محمدی برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها» رسید.

جایزه ویژه شهید سلیمانی نیز به مهدی مطهر برای فیلم «کوچ» رسید.

و در پایان جایزه ویژه دبیر جشنواره به روح‌الله سهرابی برای فیلم «جانشین» رسید.