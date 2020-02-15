به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فیلم انیمیشن «یک نفر» ساخته محبوبه کلایی که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده، در بخش مسابقه جشنواره انیمیشن «کانتربری» انگلیس به نمایش درمی‌آید.

این جشنواره از ۹ تا ۱۱ اسفند ۹۸ در کشور انگلستان برگزار می‌شود و فیلم انیمیشن «یک نفر» به کارگردانی محبوبه کلایی در بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره روی پرده می‌رود.

این فیلم پیشتر در بخش رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم انیمیشن BANJALUKA بوسنی و هرزگوین و بخش مسابقه دانشجویی جشنواره فیلم کوتاه in the PALACE بلغارستان هم به نمایش درآمده بود.

در خلاصه داستان انیمیشن «یک نفر» که با موضوع تنهایی و عشق، در مدت زمان سه دقیقه و ۳۰ ثانیه ساخته شده، آمده است: «در یک ظرف چینی که سه موتیف گل سرخ دارد، جهانی از معنا به پا می‌شود ... .»