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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۵۲

«یک نفر» از ایران به جشنواره «کانتربری» انگلیس می‌رود

«یک نفر» از ایران به جشنواره «کانتربری» انگلیس می‌رود

انیمیشن «یک نفر» ساخته محبوبه کلایی در بخش مسابقه جشنواره انیمیشن «کانتربری» انگلیس به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فیلم انیمیشن «یک نفر» ساخته محبوبه کلایی که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده، در بخش مسابقه جشنواره انیمیشن «کانتربری» انگلیس به نمایش درمی‌آید.

این جشنواره از ۹ تا ۱۱ اسفند ۹۸ در کشور انگلستان برگزار می‌شود و فیلم انیمیشن «یک نفر» به کارگردانی محبوبه کلایی در بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره روی پرده می‌رود.

این فیلم پیشتر در بخش رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم انیمیشن BANJALUKA بوسنی و هرزگوین و بخش مسابقه دانشجویی جشنواره فیلم کوتاه in the PALACE بلغارستان هم به نمایش درآمده بود.

در خلاصه داستان انیمیشن «یک نفر» که با موضوع تنهایی و عشق، در مدت زمان سه دقیقه و ۳۰ ثانیه ساخته شده، آمده است: «در یک ظرف چینی که سه موتیف گل سرخ دارد، جهانی از معنا به پا می‌شود ... .»

کد مطلب 4853094
زهرا منصوری

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