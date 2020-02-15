به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مجتبی ماجد با بیان اینکه حبوبات و میوه و تره بار نیز به جمع کالاهای اولویت‌دار در بازرسی‌ها پیوسته است، بیان داشت: به مناسبت ایام پایانی سال و به منظور تنظیم بازار، هماهنگی‌های لازم با اتحادیه‌های ذیربط صورت گرفته و بر این اساس شکر، حبوبات، میوه و تره بار، لاستیک (کامیون، اتوبوس، پژو و پراید) و محصولات فولادی شامل تیرآهن، ورق و میلگرد در صدر اولویت بازرسی این ایام قرار دارند.

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت؛ با اشاره به افزایش تقاضای عمومی در روزهای پایانی سال و لزوم کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات در مراحل تأمین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت، تصریح کرد: ایجاد زمینه مناسب برای تأمین و توزیع مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی فوری به شکایات و گزارش‌های مردمی از اهداف این بازرسی‌ها است.

وی؛ در ادامه از آمادگی این سازمان جهت دریافت گزارشات و شکایات مردمی از طریق تلفن ۱۲۴ خبر داد و افزود: بازرسان مجری این طرح در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به پیگیری این گزارشات اقدام می‌کنند.

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت، با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان حمایت پیشگیرانه است، خاطر نشان کرد: در بسیاری موارد سعی شده با هماهنگی اتحادیه‌ها نظارت در بازار را افزایش دهیم، زیرا خودکنترلی اصناف از بروز تخلف جلوگیری می‌کند.

تعیین کالاهای اولویت دار به صورت مستمر، در هر هفته از سوی کارگروه تنظیم بازار انجام می‌شود و همین امر موجب می‌شود تا سازمان حمایت و سازمان‌های صمت استان‌ها در کنار نظارت و بازرسی‌های معمول و همیشگی خود، تمرکز و توجه بیشتری بر عملکرد بنگاه‌های مرتبط به کالاها و خدمات اولویت دار مذکور معطوف نموده و رسیدگی به تخلفات احتمالی پیرامون این کالاها را در اولویت نظارتی قرار می‌دهند