مسواک زدن و استفاده از نخ دندان عامل حفاظت در مقابل سکته مغزی

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج دو مطالعه نشان می‌دهد درمان بیماری لثه در کنار سایر فاکتورهای پرخطر سکته از طریق کاهش تشکیل پلاک در شریان‌ها و ممانعت از تنگ شدن عروق خونی مغز به پیشگیری از سکته کمک می‌کند.

دکتر «سوویک سن»، سرپرست تیم تحقیق در هر دو مطالعه از دانشگاه کارولینای جنوبی، در این باره می‌گوید: «از آنجائیکه التهاب نقش مهم اصلی در پیشرفت و تشدید تصلب شریان دارد، ما به بررسی ارتباط بیماری لثه با انسداد عروق مغزی و سکته ناشی از تصلب شریان عروق مغزی پرداختیم.»

محققان در مطالعه اول بر روی ۲۵۶ بیمار دچار سکته دریافتند بیماران دچار بیماری لثه دو برابر بیشتر با احتمال سکته مغزی ناشی از سفت و سخت شدگی عروق مغزی روبرو بودند.

در مطالعه دوم شامل بیش از ۱۱۰۰ بیماری که دچار سکته مغزی نشده بودند، محققان مشاهده کردند بیماران مبتلا به بیماری لثه ۲.۴ برابر بیشتر با احتمال انسداد شدید عروق مغزی روبرو بودند.

حال محققان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا درمان بیماری لثه موجب کاهش ارتباط آن با سکته می‌شود.