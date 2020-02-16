به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پس از انتشار گزارش کاهش شدید پیش‌بینی درآمد و سود شرکت نیسان، سهام این شرکت به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۱۰ سال اخیر سقوط کرد. پیش‌بینی جدید تردیدهایی جدی در مورد سودآوری شرکت نیسان در آینده به وجود آورد.

دومین خودروساز بزرگ ژاپن که درگیر پرونده کلاهبرداری مدیر سابق خود کارلوس گوسن می‌باشد، شریک اروپایی خود، رنو را هم به دردسر انداخته است. سهام شرکت رنو هم پس از اینکه این شرکت اولین افت درآمد خود در ۱۰ سال اخیر را ثبت کرد، به پایین‌ترین سطح ۷ ساله سقوط کرد.

نیسان اعلام کرد که در عملکرد ۳ ماهه خود برای اولین بار در ۱۰ سال اخیر به ضرر خالص دست یافته است و پیش‌بینی کرد سود سال کامل این شرکت به پایین‌ترین سطح در ۱۱ سال اخیر خواهد رسید. همچنین چشم‌انداز سود قابل تقسیم بین سهام‌داران خود برای کل سال را به پایین‌ترین سطح از ۲۰۱۱ کاهش داد.

سهام نیسان ۹.۶ درصد سقوط کرد و قیمت هر سهم آن در بورس توکیو به ۵۱۳.۷ ین رسیدو این کمترین قیمت سهام نیسان از اواسط سال ۲۰۰۹ تا کنون است و بزرگترین سقوط یک روزه ارزش سهام آن از ۲۰۱۳ تا کنون می‌باشد.

سقوط سهام نیسان و رنو به دنبال دستگیری کارلوس گوسن به جرم کلاهبرداری مالی، باعث شده است که تا کنون حدود نیمی از ارزش هر دو شرکت از بین برود.