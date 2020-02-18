ضربه کرونا به صنعت موبایل/ افزایش قیمت نمایشگر و کاهش تولید

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا در چین، مرکز زنجیره ذخایر صنعت فناوری جهان را به لرزه در آورده است. بسیاری از کارخانههای چینی تعطیل شدهاند، کارگران سرگردانند و همین امر برای شرکتهای بزرگ از اپل گرفته تا آمازون و تسلا چالشهایی ایجاد کرده است.
گزارشهای مختلف حاکی از آن است که این ویروس خسارت سنگینی به صنعت فناوری و موبایل زده است.
تأخیر در عرضه آیفون جدید و پیش بینی کاهش رشد اپل
به نوشته فایننشال تایمز، در یک نگاه پیامدهای این بیماری عفونی مانند زنجیرهای از مهرههای دومینو به رویدادهای مختلفی منجر میشود.
به عنوان مثال ویروس کرونا سبب شده عرضه آیفون جدید به تأخیر بیفتد زیرا این بیماری تولید در چین را مختل کرده است. فاکسکان یکی از بزرگترین تولید کنندگان دستگاههای اپل است. این شرکت به دلیل شیوع کرونا مجبور شد تأسیسات خود را به طور موقت تعطیل کند و اکنون فقط یک کارخانه خود را بازگشایی کرده است که حدود ۱۰ درصد نیروی کار این شرکت در آنجا مشغول هستند.
یکی از تحلیلگران مؤسسه مشاوره «مورنینگ استار» در سنگاپور میگوید: ایالتهای ژجیانگ، گوانگ دانگ و هنان شاهد بیشترین مبتلایان به این ویروس بودند. این ایالتها اهمیت زیادی در تولید محصولات فناورانه دارند و همین امر چالش بزرگی ایجاد میکند. به گفته او احتمال دارد تولید آیفون ارزان قیمت که قرار بود در ماه مارس رونمایی شود، چند هفته به تأخیر بیفتد. از سوی دیگر اپل از هم اکنون پیش بینی خود از رشد درآمدش را از ۵ به ۳ درصد کاهش داده است.
از سوی دیگر طبق گزارش مؤسسه تحقیقاتی «کانتر پوینت» تصمیم اپل برای بسته نگه داشتن فروشگاه خود تا ۱۵ فوریه به کاهش فروش یک میلیون دستگاه منجر میشود.
کرونا قیمت ال سی دی را افزایش میدهد
واحدهای تولید نیمه رسانا و نمایشگرهای ال سی دی یا fab طی تعطیلات سال نو چینی فعالیت خود را متوقف نکردند زیرا هزینههای توقف تولید برخی تجهیزات بسیار زیاد است. اما صنعت تولید نمایشگر به شدت تحت تاثیر شیوع کرونا در ایالت ووهان است. در این ایالت ۵ کارخانه تولید ال سی دی وجود دارد. شرکت «بی.او.ای تکنولوژیز» که بزرگترین سازنده پنلهای ال سی است، ۱۷ درصد ذخیره جهانی را تامین میکند. این شرکت از نوامبر ۲۰۱۹ میلادی فعالیت تاسیسات خود در ووهان را گسترش داده بود و قصد داشت تا تولید انبوه را در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی آغاز کند اما با شیوع کرونا مواجه شد.
این روند به کاهش ذخایر ال سی دی در بازار منجر میشود. «اریک چیو» کارشناس شرکت «ترند فورس» میگوید: در ماه جاری قیمت پنلهای ۶۵ اینچی حداقل یک یا ۲ دلار رشد میکند.
کاهش قدرت خرید و تولید موبایل در سه ماهه نخست ۲۰۲۰
از سوی دیگر نشریه گاردین در گزارشی به تعطیلی کارخانهها و افزایش قیمت برای مصرف کننده ها اشاره میکند. این نشریه مینویسد: هرچند از هفته گذشته بسیاری از کارگران فعالیت خود را آغاز کردهاند اما بسیاری از کارخانهها، مغازهها و دفاتر کاری تعطیل اند. شرکتهای ال جی، سامسونگ و فاکس کان نیز بسیاری از واحدهای خود را بازگشایی نکردهاند. به همین دلیل تحلیلگران پیش بینی میکنند تولید موبایل در سه ماهه جاری میلادی بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد.
طبق پیش بینی مؤسسه مالی «گلدمن ساکس» تا ۴ فوریه، این بیماری واگیردار به بازده سهام شرکتهای صنعت ارتباطات در آسیا ۵.۸ درصد خسارت زده است. همچنین خسارت ویروس کرونا به بازده سهام شرکتهای صنعت فناوری اطلاعات در کشورهای آسیایی ۷.۴ درصد تخمین زده شده است.
زنجیره ساخت و ذخایر موبایل تحت تاثیر کرونا
روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست» نیز اشاره میکند شیوع ویروس کرونا در ایالت ووهان چین احتمالاً به کاهش بارگیری محمولههای موبایل از چین منجر میشود.
«لیندا سویی» مدیر مؤسسه «استراتژی آنالایتیکز» در یک گزارش تحقیقاتی مینویسد: شیوع کرونا در نیمه اول ۲۰۲۰ میلادی به اقتصاد چین و جهان خسارت میزند. بازار موبایل نیز به شدت تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی و قدرت خرید مشتریان قرار میگیرد. این مؤسسه پیش بینی میکند میزان بارگیری موبایل در ۲۰۲۰ میلادی و در سطح جهانی ۲ درصد کمتر از پیش بینیها خواهد بود.
در کنار این موارد گزارش مذکور پیش بینی میکند شیوع کرونا روی زنجیره ساخت و ذخیره موبایل در سطح جهانی تاثیر میگذارد زیرا چین ۷۰ درصد موبایلهای فروخته شده در جهان را میسازد. تأخیر در عملیات کارخانهها به کاهش موقت ذخایر و نیروی کار منجر میشود.
به عنوان مثال شرکت تایوانی «ایسوس» هفته قبل اعلام کرد ذخایر موبایل ROG Phone II به طور موقت کاهش یافته که دلیل آن اختلال در زنجیره ذخیره و تقاضا در آسیا به دلیل شیوع کرونا در آسیا است.
شرکت تراشه سازی کوالکام نیز به دلیل شیوع کرونا پیش بینی درآمد به ازای هر سهامش را حدود ۵ درصد کاهش داد. این در حالی است که سرمایه گذاران این شرکت بسیار نگران درآمد و سرمایههای خود هستند.
همچنین به نوشته نشریه «فورچون» گروه مالی سیتی نیز تخمین میزند، فقط ۳۰ درصد نیروی کار بخش تولید محصولات نیمه رسانا در چین در ۱۱ فوریه به سر کار خود برگشتهاند.
کنگره موبایل خسارت دیده اصلی ویروس کرونا
اما شاید مهمترین و بارزترین خسارت کرونا به صنعت فناوری، لغو برگزاری کنگره جهانی موبایل بوده است. این رویداد جهانی که سالانه در ماه فوریه و در بارسلونا برگزار میشود با انصراف یکباره شرکتهای بزرگ از ال جی و آمازون گرفته تا انویدیا و سونی و حتی برخی شرکتهای چینی متضرر شد. این در حالی بود که سازمان برگزار کننده کنگره جهانی موبایل اعلام کرده بود اقداماتی ایمنی را برای شرکت کنندگان در نظر گرفته است. به عنوان مثال ساکنان استان هوبی چین حق ورود به این نمایشگاه را نداشتند. با استفاده از تجهیزات پیشرفته دمای بدن افراد اندازه گیری میشد.
به نوشته فایننشال تایمز برگزار کنندگان کنگره جهانی موبایل ادعا میکنند در این رویداد ۴ روزه بیش از یک میلیون جلسه تجاری میان شرکت کنندگان برگزار میشد. لغو برگزاری این کنفرانس ضربه بزرگی به اقتصاد بارسلونا نیز به حساب میآید. به گفته رسانههای محلی لغو کنگره جهانی موبایل حدود ۴۹۲ میلیون یورو به درآمد شهر خسارت میزند. این درحالی است که باید در نظر داشت رویداد مذکور ۱۴ هزار شغل موقت در بارسلونا ایجاد میکرد که اکنون این مشاغل نیز نابوده شدهاند.
به نوشته وب سایت نیوزلندی «استاف» بخش اعظم هزینههای برگزاری این کنگره از مبلغی تامین میشد که شرکت کنندگان برای حضور در رویداد پرداخت می کردهاند. با توجه به حق ورود ۷۹۹ یورویی و حضور ۱۰۹ هزار شرکت کننده، تخمین زده میشود برگزار کنندگان کنگره جهانی موبایل بیش از ۸۷ میلیون یورو ضرر کردهاند.
لغو این مراسم به کسب وکارهای کوچک و متوسط نیز خسارت میزند. این رویداد برای کسب و کارهای کوچک فرصتی است تا با تولید کنندگان دستگاهها یا اپراتورهای مخابراتی از هند، برزیل، فنلاند یا چین ارتباط برقرار کنند. اما با لغو این رویداد فرصتی برای ملاقاتهای تجاری وجود نخواهد داشت.
تولیدکنندگان چینی موبایل گرفتار کرونا
در این میان رویترز در گزارشی مینویسد: ویروس کرونا سبب شده هواوی بیش از شرکتهای چینی دیگر با کاهش درآمد روبرو شود. به گفته محققان مؤسسه «کانتر پوینت» در سه ماهه نخست ۲۰۲۰ فروش موبایل این شرکت به دلیل شیوع کرونا با کاهش روبرو میشود.
همچنین طبق آخرین آمار این شرکت تخمین زده میشود فروش موبایل در چین به طور آفلاین (حضوری) در چین حدود ۵۰ درصد کاهش یابد و میزان کل فروش موبایل در سه ماهه نخست ۲۰۲۰ حدود ۲۰ درصد کاهش یابد.
البته «کانتر پوینت» معتقد است شرکتهای اوپو و ویوو که به فروش آفلاین وابسته هستند خسارت بیشتری متحمل میشوند. اما تاثیر این بیماری بر فروش شرکتهای شیائومی، وان پلاس و ریل می احتمالاً کمتر باشد زیرا این شرکتها بیشتر بر فروش آنلاین متمرکز هستند و در سطح بین المللی فعالیت میکنند.
همچنین طبق پیش بینی مؤسسه تحقیقاتی IDC پیش بینی میشود محمولههای موبایل چینی احتمالاً در سه ماهه نخست سال جاری ۳۰ درصد کاهش یابد.
کارشناسان صنعت فناوری و موبایل امیدوارند به زودی شیوع این بیماری مهار شود تا خسارت بیشتری به این صنعت وارد نشود. تام کانگ یکی از مدیران مؤسسه تحقیقاتی «کانتر پوینت» معتقد است ویروس کرونا در ماه مارس مهار میشود. با این وجود بیش از ۲ ماه طول میکشد تا فعالیتهای تجاری در چین به حالت عادی برگردد. پیش بینی میشود در سه ماهه اول و دوم ۲۰۲۰ رشد بازارهای موبایل در چین و در سطح جهانی منفی باشد.
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