اقدامات ناجا برای تامین امنیت صندوق های رای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدشرفی، در حاشیه آیین افتتاح مسجد امیرالمومنین ستاد فرماندهی پلیس فرودگاه های کشور، با تبریک سالروز ولادت با سعادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا (س) و معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) اظهار داشت: بسیار خرسندیم که مسجد امیرالمومنین در این ایام مبارک و فرخنده افتتاح می شود.

وی با قدردانی از فرماندهان و کارکنانی که در امر ساخت این مسجد تلاش کرده اند،گفت: مسجد اصالتاَ از دوران پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) با هدف عبادت ساخته شده است؛ اما کارکرد آن در اسلام تنها به این مهم معطوف نبود و عموم مردم از این پایگاه در امور آموزشی، سیاسی، اجتماعی و بصیرت افزایی با هدایت نبی مکرم اسلام بهره مند می شدند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا تبادل اخبار،اطلاعات و امور رسانه ای را از دیگر کارکرد های مساجد دانست و افزود: مومنین با حضور در مساجد ضمن ادای فرائض دینی با تبادل اطلاعات موجبات هم افزایی دانسته های خود را فراهم می آورند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت مناسبت دوم اسفند، صیانت از صندوق های اخذ رای را اولویت اصلی نیروی انتظامی دانست و بیان کرد: علی رغم تلاش دشمنان داخلی و خارجی که با بسیج تمام امکانات و سرمایه کشورهای مرتجع منطقه سعی در برهم زدن انتخابات و یا کم رنگ نشان دادن آن دارند، مردم همیشه در صحنه با حضور پررنگ در انتخابات، وفاداری خود به نظام اسلامی را به جهانیان ثابت خواهند کرد.

این مقام انتظامی با تاکید بر لزوم حفظ هوشیاری برای صیانت از آرای مردم افزود: باید با هوشمندی عمل کنیم تا فریب دسیسه های دشمنان را نخوریم و دچار غفلت امنیتی نشویم، ماموریت تامین امنیت و حضور در پای صندوق ها قبل، حین و بعد از انتخابات بر عهده نیروی انتظامی است و ما از آمادگی لازم در این خصوص برخوردار هستیم.

سردار شرفی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تصریح کرد: شرکت در انتخابات موجب می شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت شود، پایداری و ماندگاری آن تأمین شود، کشور در حصار امنیت کامل باقی بماند، ملّت ایران در چشم سایر ملت ها آبرو پیدا کند، اعتبارش بالا برود و در چشم دشمنانش ابّهت پیدا کند.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری و تعامل مردم و پلیس شاهد برگزاری انتخابات سالم و بدون حادثه باشیم.