۱۱ میلیارد کمک های خراسان جنوبی به سیستان و بلوچستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سیل اخیر سیستان و بلوچستان بیان کرد: خوشبختانه مردم خراسان جنوبی مانند دیگر صحنه‌ها، در کمک به سیل زدگان پیشتاز بوده و تاکنون اقلام زیادی از طریق جمعیت هلال احمر استان را راهی مناطق سیل زده کردند.

وی با بیان اینکه میزان کمک‌های نقدی واریزی به صندوق‌های پایگاه‌های جمع آوری در خراسان جنوبی بالغ بر دو میلیارد ریال است، گفت: بر اساس گزارش جمعیت هلال احمر کشور، میزان کمک‌های نقدی جمع آوری شده از طریق پایگاه‌ها و صندوق‌ها معادل ۱۸ درصد از کل کمک‌های نقدی بوده که با احتساب آن کمک‌های نقدی در خراسان جنوبی حدود ۱۱ میلیارد ریال است.

شهریاری با بیان اینکه خراسان جنوبی در جمع آوری کمک‌های نقدی بعد از استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس جایگاه پنجم در کمک به سیل زدگان را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: میزان این کمک‌ها با توجه به جمعیت استان با اختلاف قابل ملاحظه‌ای در صدر قرار دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی بیان کرد: جمعیت خراسان جنوبی کمتر از یک درصد جمعیت کشور است و بالغ بر سه درصد از کل کمک‌های نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده توسط هلال احمر متعلق به خراسان جنوبی بوده است.

شهریاری بیان کرد: شعب و خانه‌های هلال در سراسر خراسان جنوبی همچنان آماده دریافت کمک‌های نقدی شهروندان برای مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان است.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان از طریق شماره حساب ۹۹۹۹۹ نزد کلیه بانک‌ها و کد دستوری # ۱۱۲ * واریز کنند.

گفتنی است شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹۶ و شماره شبا 920120000000000000099999 IR نزد بانک ملت و شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ نزد بانک رفاه کارگران از دیگر راه‌های قانونی کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان از سوی هلال احمر اعلام شده است.