کاهش برآورد بانک آمریکایی از قیمت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اویل پرایس، پس از آنکه به دلیل تأثیر منفی ویروس کرونا بر اقتصاد چین، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برآورد خود را از تقاضای نفت جهان کاهش داد، بانک آمریکایی گلدمن ساکس نیز رویکرد بدبینانه خود نسبت به بازار نفت را تشدید کرد و پیش‌بینی قیمت نفت در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی را با ۱۰ دلار کاهش به ۵۳ دلار رساند.

«دیمین کوروالین»، استراتژیست بازار کالا در گلدمن ساکس، در گزارشی اعلام کرد ابهام عوامل بنیادین بازار نفت، به شکلی استثنایی بالاست و گفت: کاهش تقاضای نفت چین و جهان به دلیل ویروس کرونا، چشمگیر، اما همچنان گستردگی و دوام آن ناشناخته است و هم‌زمان، زمان‌بندی و گستردگی کاهش احتمالی تولید اوپک و متحدانش، همچنان بسیار مبهم است.

بر این اساس، این استراتژیست در نخستین تلاش برای برآورد تأثیر ویروس کرونا، اعلام کرد تقاضای نفت چین هم‌اکنون ۴ میلیون بشکه در روز نسبت به پارسال کمتر شده است.

با فرض بازسازی تقاضای جهانی در ماه مه سال ۲۰۲۰ میلادی، رشد تقاضای جهانی نفت در این سال به جای ۱.۱ میلیون بشکه در روز، تنها ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود و بازار جهانی در نیمه نخست این سال با یک میلیون بشکه در روز عرضه مازاد روبه‌رو خواهد بود.