استقرار امام محله، استقرار یک تمدن کوچک در محله است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر میرمحمدیان، قائم مقام معاونت فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در آغاز همایش طرح امام محله که با حضور رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های ۱۷ استان برگزار شد با اشاره به سابقه مفصل مساجد، امامان شیعه و علما که زیرساخت مطمئنی برای مرجعیت اجتماعی داشته‌اند، افزود: خروجی اینکه حل تمام مشکلاتمان را گردن حاکمیت انداخته‌ایم این می‌شود که وقتی دولت کم توان شود، کارها می‌خوابد بنابراین باید کار را دست مردم سپرد. وقتی مدیری یا روحانی مردم را ناظر بر خود دید، تلاش می‌کند تا کیفیت کار را بالا ببرد و پاسخگو باشد؛ چنانچه از آن سو مردم هم روحانی را حمایت می‌کنند.

میرمحمدیان با تاکید بر اینکه فرآیند طرح امام محله طی دو تا سه سال اجرا می‌شود، تصریح کرد: امام محله نباید وارد کارها و آموزش‌های اجباری شود بلکه باید با رفع موانع آنها را رشد داد. روحانیون مستقر در روستا هم باید ارتقا یابند تا با وابستگی به مردم، به آنان خدمات خوب ارائه دهند. استقرار امام محله و حرکت آن یعنی استقرار همه خوبی‌ها در محله، یعنی تبدیل محله به یک تمدن کوچک که در راستای تمدن نوین اسلامی مدنظر رهبری انقلاب قرار دارد.

همچنین حجت‌الاسلام مهدی امیدیان، مسئول اجرایی نشست هم اندیشی طلبه شهید محمدهادی ذوالفقاری، در ادامه این مراسم با بیان اینکه در این نشست دو روزه، بیش از ۴۰۰ نفر از مدیران ادارات شهرستان‌ها و ۳۰ نفر از معاونان فرهنگی و امور تبلیغ استان‌ها (به جز تهران) حضور خواهند یافت، افزود: طرح تحول اجتماعی مسجد محور و طرح تحول نوین در عرصه تبلیغ با اجرای "طرح امام محله" در تاریخ ۲۶ الی ۳۰ بهمن ماه در شهر مقدس قم در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام امیدیان همچنین ادامه داد: مرحله اول این نشست با شرکت ۱۷ استان برگزار و در مرحله دوم هم با حضور ۱۳ استان برقرار خواهد بود. افتتاحیه شهید هادی ذوالفقاری با سالروز شهادت و اختتامیه دوره اول هم مصادف با سالروز تشییع این شهید بزرگوار برگزار شده است.

حجت‌الاسلام مهدی امیدیان، مسئول اجرایی نشست هم اندیشی طلبه شهید محمدهادی ذوالفقاری، با بیان اینکه در این نشست دو روزه، بیش از ۴۰۰ نفر از رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها و ۳۰ نفر از معاونان فرهنگی و امور تبلیغ ادارات کل تبلیغات استان‌ها (به جز تهران) حضور دارند، افزود: طرح تحول اجتماعی مسجد محور و طرح تحول نوین در عرصه تبلیغ با اجرای طرح امام محله از ۲۶ بهمن آغاز شده و تا ۳۰ بهمن جاری در شهر مقدس قم ادامه دارد.

حجت‌الاسلام امیدیان همچنین ادامه داد: مرحله اول این نشست با شرکت ۱۷ استان برگزار و در مرحله دوم هم با حضور ۱۳ استان برقرار خواهد بود. افتتاحیه شهید هادی ذوالفقاری با سالروز شهادت و اختتامیه دوره اول هم مصادف با سالروز تشییع این شهید برگزار شده است.

وی افزود: این نشست در ۱۷ ساعت کاری برنامه‌ریزی شده که ۹ ساعت آن کارگروه‌هایی با حلقه‌های ۳۰ نفره و سه حلقه ۱۰ نفره انجام پذیرفت که در این کار گروه‌ها به سوالات اعضا نسبت به طرح امام محله پاسخ داده می‌شود تا خروجی به دست آید و پس تنظیم، تصویب، اعزام مبلغ و تعیین امام محله در مناطق مختلف کشور خصوصاً مناطق آسیب پذیر اجرا شود.