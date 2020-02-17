آمریکا با ادامه پاسخ راهبردی ایران از جنایت خود پشیمان خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد: با ادامه پاسخ راهبردی ایران، آمریکا از جنایت خود در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی، پشیمان خواهد شد.

سردار سلامی افزود، ایران باید نشان می‌داد که "دونالد ترامپ"، رئیس جمهور آمریکا یک مرد دروغگوست و سخنانش ارزشی ندارد، به همین علت، این پاسخ نظامی ضروری بود، اما این پاسخ نظامی بر اساس معیارهای راهبردی صورت گرفت.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کردند، پاسخ ایران به جنایت ترور سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، نظامی و در یک نقطه مشخص جغرافیایی بود، اما تأثیر آن جهانی بود و این حمله پایان پاسخ راهبردی ایران نبود، بلکه سرآغاز آن بود.

سردار سلامی همچنین خطاب به رژیم صهیونیستی گفت، همه مواضع شما در تیررس ما قرار دارد و امکانات ما برای نابودی شما زیاد است و دیوارها و سربازان شما که از مرگ می‌ترسند، شما را نجات نخواهند داد.

فرمانده کل سپاه پاسداران به اسرائیلی‌ها هشدار داد همه مناطقی را که در فلسطین اشغال کرده اند، در تیررس ایران قرار دارد.

سردار سلامی در ادامه از اسرائیلی‌ها خواست به آمریکا تکیه نکنند و از تجربه بقیه که به آمریکا تکیه کردند و هیچ نتیجه‌ای به دست نیاورند، درس عبرت بگیرند.