به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع ویروس کرونا و به تعویق افتادن مسابقات جام ملت های آسیا به میزبانی ترکمنستان، معادلات زمان و مکان برگزاری این مسابقات عوض شده است.

در حالی که به نظر می رسد AFC به خاطر سختگیری های ترکمنستان به دنبال تغییر محل میزبانی است، کمیته فوتسال ایران به عنوان یکی از گزینه های جایگزینی ترکمنستان، اقداماتش را آغاز کرده است.

از سوی دیگر به خاطر نامشخص بودن زمان برگزاری مسابقات، برنامه آماده سازی تیم های مختلف دچار مشکل شده است و مربیان ملی نتوانسته اند اردوی نهایی خود را پیش از حضور در جام ملت ها، پیش بینی کنند.

در همین ارتباط کمیته فوتسال روز گذشته نامه ای را برای AFC ارسال کرد تا ابتدا تکلیف زمان برگزاری جام ملت ها را مشخص کند. در این نامه، ایران از کنفدراسیون آسیا خواسته است حداقل یک دوره زمانی تقریبی را برای جام ملت ها مشخص کند تا دست مربیان ایران و سایر کشورها برای برنامه ریزی باز باشد.

همچنین امروز قرار است نامه دیگری به AFC مبنی بر درخواست میزبانی جام ملت ها ارسال شود. داود پرهیزکار رئیس کمیته فوتسال روز گذشته جلساتی را با وزارت ورزش برگزار کرد و تایید ابتدایی وزارتخانه را برای میزبانی ایران در جام ملت ها گرفت.

به این ترتیب نامه دوم و سرنوشت ساز ایران به کنفدراسیون آسیا امروز ارسال خواهد شد و ایران امیدوار است جایگزین ترکمنستان برای میزبانی جام ملت های آسیا شود.

میزبانی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و همچنین برگزاری مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا - منطقه آسیای مرکزی- در کنار داشتن سالن های مورد تایید AFC در اصفهان، ارومیه، اردبیل و تبریز ایران را به گرفتن میزبانی جام ملت ها امیدوار می کند.